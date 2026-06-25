De Fernando Torres a Falcao: los 17 jugadores elegidos para el nuevo Paseo de Leyendas del Atlético

Los futbolistas han sido elegidos por el orden de puntos obtenidos en la votación en la que participaron 47.095 socios del club madrileño

El Atlético de Madrid ha dado a conocer el nombre de los 17 jugadores que estarán incluidos en el nuevo Paseo de Leyendas del club colchonero. Los elegidos son Fernando Torres, Luis Aragonés, Paulo Futre, Diego Simeone, Gabi Fernández, Adelardo Rodríguez, Adrián Escudero, Larbi Ben Barek, Diego Godín, José Eulogio Gárate, Enrique Collar, Kiko Narváez, Milinko Pantic, Diego Forlán, Alfonso Aparicio, Juan Carlos Arteche y Radamel Falcao.

La entidad colchonera ha explicado que esos 17 futbolistas han sido los elegidos, por ese orden de puntos obtenidos, en la votación en la que participaron 47.095 socios del club madrileño, en la que se podían seleccionar jugadores de una lista de 200 “de todas las épocas”, pero no futbolistas “que se encuentran actualmente en activo". A ellos la Comisión Social propuso añadir próximamente a Antoine Griezmann, quien dejó el club con el final de la temporada para jugar en el Orlando City. Otros que siguen en activo, como Koke Resurrección, tendrán aún que esperar.

Los 17 jugadores elegidos se ordenaron por números de puntos obtenidos en la votación de los aficionados del Atlético de Madrid

"Tras finalizar dicho proceso abierto (de votación) durante días a los socios, se ordenó el listado de los exjugadores en función de los puntos obtenidos, de mayor a menor puntuación. Los resultados se compartieron durante el mes de febrero con la Comisión Social y se sometió a su consideración el criterio a seguir para la inclusión en el nuevo Paseo de Leyendas del Riyadh Air Metropolitano", ha explicado el Atlético de Madrid en un comunicado.

Además el Atlético de Madrid ha añadido que "finalmente, y tras un periodo de reflexión, la Comisión Social ha acordado que estarán presentes en dicho espacio un número reducido de jugadores, bajo la premisa de haber obtenido una cantidad de votos muy superior al resto de jugadores". La entidad colchonera ha recordado que "todos ellos son grandes leyendas y jugadores históricos, indiscutibles, y han sido elegidos por los socios del Atleti”.

El Atlético de Madrid creará en el interior del estadio Metropolitano un nuevo mural donde estarán representados todos los jugadores

"Al citado nuevo Paseo de Leyendas, que modificará el anterior cuyo criterio de selección era haber disputado cien o más partidos con el Atlético de Madrid, “podrán incorporarse en el futuro otros futbolistas a propuesta de la propia Comisión Social", ha indicado el club colchonero.

El Atlético de Madrid también ha informado que "en las próximas semanas se retirarán las placas actuales, que serán entregadas a cada jugador, y está previsto que se instalen las nuevas placas antes del inicio del primer partido de Liga en casa. Además, se creará en el interior del estadio, como parte del recorrido del tour, un nuevo mural donde estarán representados todos los jugadores y jugadoras que han defendido la camiseta rojiblanca en al menos una temporada, como reconocimiento y agradecimiento a su contribución en escribir la historia del Atleti", ha relatado la entidad colchonera.