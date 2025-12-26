El Atlético de Madrid propone 200 candidatos para elegir los nuevos integrantes del Paseo de Leyendas del Metropolitano

Los 151.831 socios del Atlético de Madrid decidirán mediante votación la presencia de exjugadores en el nuevo Paseo de Leyendas ubicado en el exterior del Riyadh Air Metropolitano de entre una lista de 200 candidatos distribuidos en cuatro etapas históricas diferentes

El Atlético de Madrid prevé cambiar el Paseo de Leyendas del Metropolitano y para ello acude a los socios para que elijan quienes serán los afortunados cuyos nombres aparecerán en las placas alrededor del estadio. De esta forma, los colchonero acabarán con las polémicas en torno a los nombres que aparecen en las placas, como la de Courtois que aparece siempre manchada, ensuciada y vandalizada por los ultras rojiblancos que han pedido en muchas ocasiones que se retire el nombre del belga del templo del Atlético de Madrid.

200 candidatos para formar el Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid

Los 151.831 socios del Atlético de Madrid decidirán mediante votación la presencia de exjugadores en el nuevo Paseo de Leyendas ubicado en el exterior del Riyadh Air Metropolitano de entre una lista de 200 candidatos distribuidos en cuatro etapas históricas diferentes. "Estos jugadores han sido seleccionados tras un análisis pormenorizado atendiendo a diversos motivos tales como mérito cualitativo, valores rojiblancos, reconocimiento y legado entre generaciones, momentos históricos protagonizados, y comportamiento con nuestro club y afición", explica el club. De esta manera los socios deberán votar, hasta el 5 de enero a las 19:00 horas, a cinco futbolistas en cada uno de los cuatro bloques temporales puntuando del 1 al 5, eligiéndose en total a veinte candidatos de la nómina facilitada por la entidad, no entrando en ella nombres que ahora mismo están activos en el Atlético de Madrid. "Los jugadores que ahora están en activo en nuestro club no entran en esta votación. Se podrán ir incorporando en el futuro a propuesta de la Comisión Social o del propio club por sus méritos, pero siempre y cuando hayan abandonado nuestro equipo o hayan finalizado su carrera deportiva.

Los socios del Atlético de Madrid, muy presentes en Navidad

Y es que la temática de la Navidad en el Atlético de Madrid son los socios. Tras un mensaje muy emotivo en las redes sociales felicitando la Navidad a los aficionados rojiblancos, el Atlético de Madrid ha confirmado que cierra el año 2025 con el mayor número de socios de su historia, 151.831. "Cerramos el 2025 con 151.831 socios. Un número sin precedentes que demuestra que nuestra afición, que partido a partido y año a año nos apoya para seguir creciendo juntos, es única. E histórica. A todos ellos, gracias por su pasión, su sentimiento y su lealtad", subraya el comunicado emitido desde el Atlético de Madrid.