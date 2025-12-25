Sampaoli rescata para el fútbol a un ex del Atlético de Madrid: Renan Lodi

El Atlético Mineiro ha firmado al Renan Lodi hasta el 2030, el brasileño estaba libre tras acabar contrato con el Al-Hilal y a sus 27 años vuelve a Brasil para ponerse a las órdenes del técnico argentino

Renan Lodi pasó por el Atlético de Madrid desde 2019 hasta 2022. El lateral brasileño llegó al Metropolitano procedente del Athletico Paranaense tras pagar casi 22 millones de euros. Bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone jugó 118 partidos en los que firmó seis goles y diez asistencias y siendo uno de los artífices del campeón de Liga de la temporada 2020/2021.

Apenas un año más tarde el Atleti lo cedía al Nottingham Forest y tras regresar de la Premier League, el conjunto madrileño llegaba a un acuerdo con el Olympique de Marsella para su traspaso a cambio de 20,6 millones de euros y recuperando prácticamente toda la inversión realizada en el brasileño cuatro años antes. Tras seis meses en el club de la Costa Azul le llegó una oferta irrechazable del Al-Hilal (también para el club que se embolsó 23 millones de euros), hasta que el pasado verano acabó contrato con el club de Riad.

Desde entonces Renan Lodi estaba sin equipo pese a tener tan solo 27 años y un valor de mercado de 12 millones de euros. Hasta ayer, cuando el brasileño ha vuelto a firmar por un nuevo club, volviendo así a Brasil para formar parte del Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

Lodi firma un contrato de cinco años con el Atlético Mineiro

Atlético Mineiro anunció este miércoles un acuerdo para fichar al lateral izquierdo Renan Lodi, exjugador del Atlético de Madrid y quien se encontraba libre en el mercado. "El Galo comunica que ha acordado todas las bases de la negociación para la contratación del lateral izquierdo Renan Lodi, por cinco años", afirmó el club de Belo Horizonte en una nota.

No obstante, Lodi solo firmará el contrato con su nuevo equipo cuando supere el reconocimiento médico, previsto para los próximos días, de acuerdo con el Atlético Mineiro. El defensa de 27 años estaba libre desde septiembre pasado, cuando puso fin a su etapa en el Al-Hilal de Arabia Saudí. Antes, militó en el Olympique de Marsella, el Atlético de Madrid y el Nottingham Forest inglés.

Si bien, el lateral zurdo nunca llegó a brillar en el Viejo Continente como en el Athletico Paranaense, el club de la ciudad brasileña de Curitiba, donde se formó y que le sirvió de trampolín para el fútbol europeo. Lodi ha jugado una veintena de partidos con la selección brasileña absoluta, aunque no llegó a asentarse en el puesto. El actual seleccionador de la Canarinha, el italiano Carlo Ancelotti, en el cargo desde mayo pasado, tampoco ha contado con él, por el momento.El Atlético Mineiro, bajos las órdenes de Jorge Sampaoli, ha vivido este año una temporada repleta de altibajos. Terminó la Liga brasileña en la mitad de la clasificación y perdió la final de la Copa Sudamericana en la tanda de penaltis ante el Lanús argentino.