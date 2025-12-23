El Atlético Mineiro cierra a Lodi mientras Arana podría hacer las maletas

El Atlético Mineiro se prepara para el regreso de Renan Lodi mientras crecen las dudas sobre la continuidad de Guilherme Arana ante el interés de otros clubes

El mercado de fichajes trae consigo una historia de regreso y reconciliación. Renan Lodi está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Atlético Mineiro, en lo que supone su vuelta al fútbol brasileño tras varios años de recorrido internacional. El lateral izquierdo, de 27 años, se encontraba sin equipo desde septiembre, momento en el que decidió rescindir unilateralmente su contrato con Al Hilal, club saudí con el que mantenía un vínculo vigente hasta 2027.

Según informaciones procedentes de Brasil, las negociaciones entre el jugador y el club de Belo Horizonte están prácticamente cerradas, a falta únicamente de algunos trámites administrativos. El acuerdo contempla un contrato de larga duración, que se extendería hasta el año 2030, reflejo de la confianza del club en el futbolista.

Un fichaje que ilusiona a la afición del Galo

En los despachos del Atlético Mineiro se trabaja con la previsión de anunciar oficialmente la incorporación de Lodi en cuestión de horas. Internamente, la operación es considerada como un refuerzo de impacto y un auténtico “regalo” para la afición en estas fechas, dentro del plan de la directiva para fortalecer la plantilla de cara a la próxima temporada.

El futbolista llega como agente libre, una circunstancia que facilita la operación desde el punto de vista económico y deportivo. Tras varios meses entrenándose de manera individual en Brasil, Lodi se encuentra en condiciones físicas óptimas para volver a competir de inmediato.

Del esplendor europeo al conflicto en Arabia Saudí

Formado en el Athletico Paranaense, Renan Lodi dio el salto a Europa en 2019 al fichar por el Atlético de Madrid, donde vivió el momento más sólido de su carrera. Durante su etapa en el conjunto rojiblanco disputó varias temporadas de alto nivel y logró incluso ser internacional con la selección brasileña. Sin embargo, nunca terminó de consolidarse como heredero natural de Filipe Luis.

Posteriormente, el lateral pasó por el Nottingham Forest en Inglaterra y por el Olympique de Marsella en Francia, antes de recalar en Al Hilal a comienzos de 2024 en una operación valorada en 23 millones de euros. En Arabia Saudí mostró un rendimiento notable sobre el césped, pero terminó siendo víctima de una gestión interna complicada, marcada por el exceso de futbolistas extranjeros y cambios en la normativa.

Una rescisión respaldada por la FIFA

La situación se volvió insostenible cuando Al Hilal decidió no inscribirlo en las competiciones oficiales, pese a tener contrato en vigor. Ante esta circunstancia, Lodi recurrió a asesoramiento legal y contó con el respaldo de la FIFA, que avaló su derecho a ejercer su profesión. Finalmente, el jugador optó por romper el contrato de manera unilateral, lo que derivó en un conflicto legal que aún sigue su curso.

Desde el Atlético Mineiro aseguran que este proceso no supone un impedimento para su fichaje, ya que el jugador se encuentra protegido por los organismos internacionales.

El futuro de Arana, en el aire

La llegada de Renan Lodi también abre interrogantes dentro de la plantilla del Galo. Guilherme Arana, uno de los referentes del club, ha despertado el interés de varios equipos y su futuro no está garantizado. Fluminense aparece como uno de los principales candidatos a intentar su fichaje, lo que podría acelerar movimientos en el lateral izquierdo.

Vuelta a casa con hambre de revancha

Tras meses de incertidumbre, Renan Lodi vuelve a casa con el objetivo de recuperar protagonismo, continuidad y confianza. El lateral regresa al fútbol brasileño con experiencia, madurez y la ambición de relanzar su carrera en un entorno que conoce bien. Para el Atlético Mineiro, su incorporación supone una apuesta firme por calidad, recorrido internacional y presente competitivo.