¿Cómo celebran la Navidad los jugadores de LaLiga? Mbappé, Julián Álvarez, Vinicius, Antony...

Más de 60 nacionalidades extranjeras pueblan LaLiga, siendo muchas y variopintas las formas de celebrar la Navidad por los diferentes futbolistas de Primera división: argentinos, franceses y marroquíes son la mayoría

LaLiga española es una de las cinco grandes competiciones de Europa a nivel de clubes, junto a la Premier de Inglaterra, la Serie A italiana, la Bundesliga alemana y la Ligue 1 de Francia. De ahí que sean muchos los futbolistas extranjeros que quieran venir a jugar en España, siendo más de 60 las nacionalidades extranjeras que comparten su pasión por el fútbol en los campos españoles y, en cierta manera, traen también sus costumbres.

Al igual que el mate o los asados ya están más que asentados en muchos de los vestuarios de Primera división, poco a poco se van introduciendo otras costumbres y formas de festejar la vida originarias de otros países. Algo lógico en este mundo cada vez más globalizado, algo a lo que el fútbol tampoco escapa.

Al margen de la española, la argentina y francesa son las nacionalidades que en mayor número pueblan LaLiga, trayendo todos estos futbolistas sus propios hábitos y costumbres, algunos de ellos más o menos llamativos en función de su país de origen. Y como no podía ser de otra forma, la Navidad y su forma de celebrarla es buena prueba de ello.

¿Cómo celebran la Navidad los futbolistas de LaLiga?

Al margen de las 63 nacionalidades extranjeras que se suman a los españoles en la Primera división española, hay que tener en cuenta, también, que España es un país muy heterogéneo en el que las tradiciones y costumbres son también muy diferentes en función de la comunidad autónoma.

Así celebran la Navidad los futbolistas españoles

Mientras que los Reyes Magos, el 6 de enero, suele ser la tónica habitual a la hora de traer regalos, la americanización de la Navidad a lo largo de los últimos años le ha ido abriendo camino a Papá Noel en la mayoría de los hogares españoles el día 25 de diciembre, fecha en la que este amable ser vestido de rojo y acompañado por renos a bordo de su trineo volador debe competir con otras figuras más arraigadas en muchas áreas de España.

El Caga Tió en Cataluña

Lo primero que hay que tener en cuenta al hablar de Navidad y fútbol en España es que LaLiga para por Navidad, gozando todos los jugadores de varios días de descanso. En el caso de los españoles es muy importante tener en cuenta las diferencias según comunidades.

En Cataluña, por ejemplo, es el Caga Tió el encargado de entregar los regalos a los niños catalanes en la noche de Nochebuena. Desde el 8 de diciembre, los niños se encargan de alimentarlo y cuidarlo -incluso le ponen mantas- para el día 24 por la noche pegarle con un palo hasta que cague los regalos.

El Olentzero y Mari Domingi en Navarra y Euskadi

El Olentzero es la figura encargada de traer los regalos a los niños en Navarra y Euskadi. Conocido por su barriga y manchas de carbón, baja desde la montaña para anunciar de esta forma la Nochebuena.

Mari Domingi, por su parte, sería la mujer o amiga del Olentzero. Una pastora que conoce las fases de la luna y a la que los más pequeños del País Vasco también escriben sus cartas.

El Apaleador de Galicia

En Galicia, la tradición habla de una imagen similar a la del Olentzero. Un hombre con barba y boina que entrega los regalos a los niños gallegos. Vive en los bosques y baja la noche del 24 de diciembre para palpar las tripas de los niño. Si están llenas, pide que así sea todo el año, al tiempo que le deja castañas como regalo.

Cantabria: El Esteru y las Andanas

El Esteru, en Cantabria, es otra figura similar a las anteriores. Se trata de un leñador que vive en los bosques cántabros y en Navidad se dedica a realizar juguetes para los más pequeños. Esta figura comparte protagonismo entre los cántabros con las Anjanas, que son unas hechiceras de la montaña que vienen cargadas de juguetes el 6 de enero.

El L’Anguleru asturiano

En Asturias, el L’Anguleru es otro tronco que se dedica a repartir regalos navideños. Una especie de pescador sale del Mar de los Sargazos en diciembre y llega a Asturias por Navidad. Para recorrerse los distintos consejos de Asturias se ayuda de los Maestros Llevadores y Llendadoras. Esta figura se convierte en mágica debido a la quema del Nataliegu, un tronco que encierra la magia de la Navidad.

Julián Álvarez, Mastantuono… Así celebran la Navidad los argentinos

Debido a la gran influencia europea en Argentina, especialmente de Italia y España, es típico que los argentinos decoren sus casas de manera similar a como lo hacen aquí. También es Papá Noel quien trae los regalos a los niños, quienes abren los regalos la misma noche, junto al árbol de Navidad. Los platos típicos para la cena navideña son el pavo y el cerdo. El Vitel Toné y la ensaladilla de huevos suelen ser otros de los platos tradicionales.

Mbappé y la Navidad en Francia

El Réveillon, con platos como pavo, ostras y el buche de Noël, es la gran cena de Navidad para los franceses, que suelen celebrarla en familia junto al árbol y el belén con sus ‘santos’ provenzales. Père Noël es el encargado de traer los regalos a los más pequeños.

La Navidad en Marruecos, con 14 futbolistas en LaLiga

La marroquí es la tercera nacionalidad más importante en LaLiga, con hasta 14 futbolistas en Primera división. Obviamente, al ser un país musulmán no celebran la Navidad. Eso sí, las minorías cristianas lo celebran en privado, principalmente en las iglesias cristianas.

Fede Valverde y la Navidad uruguaya

La festividad cristiana de la Navidad no se celebra de manera oficial entre los uruguayos, siendo el único país de América Latina que no lo hace. Pese a ello, los uruguayos se reúnen para celebrar el Día de la Familia, al mismo tiempo que adornan los balcones. El día 24 comen en familia; generalmente un asado y a la noche se suelen tirar fuegos artificiales. Los niños escriben sus cartas a Papá Noel.

La Navidad veraniega de brasileños como Vinicius, Rodrygo, Marcao o Antony

Los brasileños son otras de las grandes colonias de futbolistas extranjeros en LaLiga, con figuras tan destacadas como los madridistas Vinicius o Rodrygo, así como el bético Antony. Al igual que otros sudamericanos, están acostumbrados a celebrar la Navidad en verano, con comidas abundantes como pavo, jamón, arroz con pasas o farofa en Nochebuena. Papai Noel es quien deja los regalos a los más pequeños.

Portugal: tan cerca, tan lejos

Nueve son los futbolistas portugueses que militan en LaLiga. Desde Renato Veiga en el Villarreal hasta Domingos Duarte en el Getafe, pasando por figuras como André Silva (Elche) o el sevillista Fabio Cardoso.

La cercanía con España hace que las tradiciones no sea muy diferentes. Noche en familia, comida y regalos bajo el árbol. Colocar la figura del niño Jesús en el belén familiar es otra de las grandes tradiciones lusas en Nochebuena.

El Christmas Eve inglés de Bellingham y compañía

Los ingleses celebran el día 24 el Christmas Eve, el cual tiene grandes similitudes con la Nochebuena española, aunque con menos relevancia entre ellos. Eso sí, las familias suelen reunirse para cenar y los niños cuelgan los calcetines navideños para que Father Christmas les deje regalos durante la noche. Los calendarios de adviento son otras de las tradiciones entre los ingleses, que el 26 de diciembre se lanzan al fútbol y el rugby con el Boxing Day.

Las tradiciones navideñas más raras: las escobas noruegas, la bruja Befana italiana o el Krampus austriaco

Con un total de 63 nacionalidades extranjeras diferentes en LaLiga, muchas son las diferentes formas de celebrar la Navidad en cada país. Algunas de ellas, especialmente extrañas o extravagantes. Venezolanos como los ‘txuri urdines’ Jon Aramburu y Yangel Herrera están acostumbrados a que en Caracas, en la mañana de la víspera de Navidad, los fieles vayan a misa sobre patines en la conocida como Misa del Rollo.

En Noruega, por ejemplo, acostumbran a esconder las escobas para protegerse de las brujas y los espíritus malignos. Una tradición de la que puede dar buena prueba el colchonero Alexander Sorloth, al tiempo que el Real Madrid estaría encantado de sumar en su vestuario, con Erling Haaland. Otro madridista, el austriaco David Alaba, así como el jugador del Elche Affengruber, han pasado su infancia huyendo del Krampus, un ser mitológico que asustaba a los niños desobedientes, al tiempo que resaltaba la benevolencia de San Nicolás.

Es Sinterklaas, en la víspera de San Nicolás, quien trae los regalos a los niños de Países Bajos el 5 de diciembre, mientras que el día 25 se celebra la Navidad. Como curiosidad, la tradición dice que Sinterklaas viene de España. En Italia, por su parte, esperan a la bruja Befana, una bruja buena y anciana que vuela con su escoba el cinco de enero para traer regalo a los niños, una vez que la Navidad se ha celebrado en familia.

El eslovaco David Hancko, por su parte, está acostumbrado a buscar la moneda escondida en la sopa de pescado, llamada Kapustnica. Llenar el árbol de Navidad de telarañas es otra de las costumbres navideñas más raras. Es habitual entre los u

cranianos, siguiendo una leyenda que hablaba de una familia pobre a la que las arañas le habían tejido una hermosa decoración el día de Navidad.

Los serbios como el sevillista Nemanja Gudelj celebran principalmente el 7 de enero, Navidad ortodoxa, aunque algunas comunidades católicas también celebran el 25 de diciembre, con tradiciones como la quema de una rama de roble llamada Badnjak. Llamativa, también, la celebración de la Navidad en Ghana, con jugadores en LaLiga como los hermanos Williams. La comida tradicional navideña es estofado, arroz, carne y fufu, celebrando en familia entre coros y bailes vestidos con trajes tradicionales.