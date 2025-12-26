Récord histórico de socios en el Atlético de Madrid para cerrar el 2025

El Atlético de Madrid ha comunicado que el club rojiblanco rebasa la barrera de los 151.000 socios, un dato histórico para el club que termina el año con una estupenda noticia

El Atlético de Madrid cierra un 2025 irregular en los deportivo pero extraordinario en otros ámbitos económicos. El cuadro colchonero sigue creciendo a pasos agigantados desde que Simeone tomó las riendas del club. Títulos, prestigio y respeto caracterizan al nuevo Atlético de Madrid que se mide con los grandes clubes europeos. La hinchada colchonera, pasional como siempre, también crece de la mano del Atlético de Madrid que alcanza los más de 151.000 socios, un récord histórico del club para cerrar este año 2025.

El Atlético de Madrid crece y rebasa la barrera de los 151.000 socios

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Atlético de Madrid ha comunicado que el club rojiblanco rebasa la barrera de los 151.000 socios, un dato histórico para el club que termina el año con una estupenda noticia. "En el mes de agosto, al inicio de la actual temporada, alcanzamos un hito histórico para nuestro club: cerramos la admisión de abonados con una cifra hasta ahora desconocida, 61.304. Todas las butacas del Riyadh Air Metropolitano destinadas a abonos de temporada han sido ocupadas, manteniendo abierta una lista de espera con más de 8.000 personas inscritas interesadas en adquirir un abono para la próxima temporada", comienza el comunicado. "Hoy, el récord es otro, pero de idénticas proporciones para el Atlético de Madrid: cerramos el 2025 con 151.831 socios. Un número sin precedentes que demuestra que nuestra afición, que partido a partido y año a año nos apoya para seguir creciendo juntos, es única. E histórica. A todos ellos, gracias por su pasión, su sentimiento y su lealtad", subrayan desde el Atlético de Madrid.

El crecimiento es tal que los rojiblancos han querido contextualizarlo echando la vista atrás 10 años, cuando en 2015 eran poco más de 78.000 socios. "Diez años atrás, en 2015, la masa social de nuestro club estaba formada por 78.097 socios. Al cierre de 2025, esa cifra se ha visto incrementada en casi un 94 %, demostrando el enorme crecimiento del Atlético de Madrid a todos los niveles", destaca el comunicado emitido por el Atlético de Madrid.

Además, el club aprovecha la ocasión para informar a sus socios del cambio que se llevará a cabo el próximo año en relación al carné de socio. "Cabe destacar que desde ahora y en lo sucesivo, la condición de socio del Atleti irá ligada al año natural, en lugar de a la temporada deportiva como era tradicional. De este modo, la validez del carné de socio se extiende desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de cada año natural. Asimismo, hace unos días el club comunicó a todos sus socios que su carné de socio actual extiende y amplía su validez hasta diciembre del año 2026, pudiendo así disfrutar de todas sus ventajas y beneficios durante todo el año 2026 completo", sentencia.