Valencia Basket - Barça, en directo hoy el partido de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

Sigue el minuto a minuto del encuentro que enfrentará al Valencia Basket contra el Barça en un partido en el que los dos equipos llegan en situaciones muy dispares

¡Hola y buenas tardes a todos! Queda poco más de media hora para que de comienzo el encuentro entre el Valencia Basket y el Barça.

Duelo de diferencias en el Roig Arena. El Valencia Basket (20-11), cuarto y lanzado a por el factor cancha, recibe a un Barça (17-14) en caída libre tras cuatro derrotas seguidas en Euroliga. Con las bajas de Laprovittola y las dudas de Shengelia y Satoransky, los de Xavi Pascual se la juegan ante un conjunto taronja casi imbatible en casa.

En el capítulo de ausencias, Pedro Martínez tiene el roster algo mermado para hoy. Kameron Taylor sigue fuera por esos problemas de tobillo que no le dan tregua, una baja sensible en el perímetro taronja. Además, el técnico ha decidido dejar fuera de la rotación a Xabi López-Arostegui y al joven Isaac Nogués. Veremos cómo ajusta el Valencia su rotación exterior para compensar estos descartes.

Si miramos al retrovisor, el equilibrio es total en lo que va de curso. El Valencia ya sabe lo que es morder en el Roig Arena tras llevarse el duelo de Liga Endesa por un claro 93-81. Sin embargo, en Europa la moneda cayó del lado azulgrana: un 108-102 en el Palau que fue un auténtico festival de puntos.

Ya tenemos los quintetos confirmados sobre el parqué del Roig Arena. El Valencia apuesta de inicio con Thompson, Badio, Puerto, Pradilla y Reuvers para imponer su ritmo. Por su parte, el Barça de Xavi Pascual sale con todo para romper la racha: Satoransky, Punter, Cale, Parra y Vesely.

El Barça perdona sus primeras opciones y el Valencia tampoco acierta de inicio. Pero ojo, que saltan las alarmas en el banquillo culé: Vesely se retira cojeando tras un golpe en la rodilla. Entra Willy, que recibe un tapón nada más salir, y Thompson aprovecha para estrenar el marcador a media distancia.

Satoransky estrena el casillero del Barça desde la línea de personal. Poco después, Parra culmina el ataque para poner por delante a los azulgranas por primera vez. Empiezan a carburar los ataques tras un inicio algo frío en el Roig Arena.

El partido ha empezado con muchísimos fallos por parte de ambos equipos: un pobre 1 de 3 en tiros de campo y 0 de 1 en triples para el Valencia, calcado al balance del Barça (1/3 y 0/1).

Parra sigue tirando del carro culé y ya firma cuatro de los cinco puntos del Barça en este arranque. El Valencia responde rápido con una buena conexión: asistencia de Thompson para que Sako machaque debajo del aro.

Joel Parra ha salido eléctrico al parqué. Otra canasta más para el alero, que ya firma su tercer acierto en el partido y está siendo, de largo, el jugador más activo del ataque azulgrana.

Llega el primer tiempo muerto de televisión en el Roig Arena. Pedro Martínez no se corta y aprovecha el parón para mover el avispero: va a cambiar a su quinteto titular al completo.

Montero está a otro nivel ahora mismo. Ha sido pisar el parqué y enchufar el primer triple de la tarde en su primera posesión. El Valencia encuentra el acierto exterior que tanto le estaba costando gracias a la chispa de su base.

Punter se deja un tiro libre por el camino y ya son dos los que perdona el Barça en este arranque. Mientras tanto, Montero sigue a lo suyo con un canastón con paso atrás para ampliar su cuenta particular. El base taronja ha entrado en trance y está castigando cada desajuste de la defensa azulgrana.

Marcos clava el primer triple del Barça para romper la sequía desde el perímetro. Ahora Xavi Pascual le da un respiro a Punter en el banquillo para refrescar ideas.

Vaya espectáculo de Montero. Se ha inventado un pase en salto, de esos que parecen imposibles y que los entrenadores odian por el riesgo, para dejar solo a Pradilla. El aragonés no perdona debajo del aro y el Valencia sigue sumando gracias a la magia y la visión de juego de su base dominicano.

Montero está dando un auténtico recital en el Roig Arena. El base dominicano se ha propuesto dar espectáculo y ahora mismo es el dueño absoluto del partido

Empieza el segundo asalto en el Roig Arena. Después del show de Montero en el primer cuarto, veremos si el Barça ajusta su defensa sobre el dominicano o si el Valencia sigue castigando el ritmo del partido. Balón al aire para estos próximos diez minutos que prometen ser intensos.

Brizuela aparece cuando más lo necesita el Barça. Clava un triple vital para irse hasta los cinco puntos y recortar la diferencia a solo seis.

Pedro Martínez no ha esperado ni un minuto: tiempo muerto fulminante tras encajar un 0-5 de salida. El Barça ha vuelto a pista con otra cara y la canasta de Vesely confirma que los azulgranas ahora mismo fluyen mucho mejor. Al Valencia se le ha apagado la chispa de Montero y el Barça firma su máxima ventaja en lo que va de partido.

Clyburn rompe su silencio de la mejor manera posible. Con ese triple culmina un parcial demoledor de 0-13 que ha dado la vuelta al partido entre el cierre del primer cuarto y este arranque del segundo.

Clyburn rompe su silencio de la mejor manera posible. Con ese triple culmina un parcial demoledor de 0-13 que ha dado la vuelta al partido entre el cierre del primer cuarto y este arranque del segundo.

Puerto clava un triple importante para que el Valencia asome la cabeza y trate de frenar la sangría, pero Clyburn ha decidido que este es su momento. Responde de inmediato con otro triple que enfría la reacción taronja.

Sako se saca una jugada con Parra posteando de espaldas, ganando el sitio poco a poco hasta encontrar el hueco para soltar el gancho con la zurda

Parra sigue a lo suyo y no baja el pistón, otra canasta para su cuenta particular en un partido completísimo del alero. La respuesta del Valencia llega de la mano de Sako, que anota tras un manotazo de Vesely que los árbitros castigan como falta.

Al final la revisión de Xavi Pascual ha surtido efecto y le quitan los dos puntos a Sako. El Valencia pierde ese impulso y se tiene que conformar con un solo punto tras el tiro libre anotado por Moore. Entre tanta interrupción, el marcador se mueve a cuentagotas y el ritmo que traía el partido en el primer cuarto parece ahora mismo un recuerdo lejano.

El Barça ha conseguido llevar el partido a su terreno, marcando un ritmo mucho más pausado y controlado que le favorece. Punter ha tirado de galones con una canasta marca de la casa para sumar dos más, pero Montero no se amilana.

Pradilla está tirando de fundamentos en la zona. Ha sacado una canasta de pívot puro posteando con mucha solvencia para mantener al Valencia en la pelea. Pero el Barça no da tregua y ahora es Cale quien se estrena desde el perímetro.

Zarpazo de Puerto para cerrar la primera parte: robo a Marcos y triple sobre la bocina que mete al Valencia de lleno en el partido. Se queda la duda de la falta, que hubiera sido un 3+1 de libro.

Este jueves, el Roig Arena se viste de gala para un duelo de contraste en la jornada 32 de la Euroliga. Valencia Basket y Barça llegan al tramo decisivo en dinámicas opuestas: mientras los de Pedro Martínez rozan el sueño de ser cabezas de serie, el proyecto de Xavi Pascual se asoma al abismo tras una racha negativa que amenaza con dejarles fuerza de la pelea.

El Valencia y el Barça, en situaciones muy difíciles

El conjunto valenciano está firmando un regreso a la élite continental para enmarcar. Con un sólido balance de 20-11, ocupan la cuarta plaza y tienen el factor cancha de los Playoffs a tiro de piedra. Pese al reciente tropiezo en Madrid (96-79), su fortaleza en casa es indiscutible: solo dos derrotas como locales en toda la Euroliga. Una victoria hoy no solo certificaría casi su pase a cuartos, sino que hundiría a un rival directo dejándolo a cuatro triunfos de distancia.

La situación en el Barça es crítica. La 'era Pascual' se ha topado con un muro de cuatro derrotas consecutivas en Europa y un golpe reciente en ACB ante el Joventut (84-72). Actualmente se encuentra en décimo lugar, al borde de caerse incluso de los puestos de Play-in. A la baja definitiva de Nico Laprovittola se suman las dudas serias de piezas claves como Shengelia y Satoransky, dejando la dirección de juego bajo mínimos.