El Barça le gana el pulso a un irreconocible Valencia Basket

El Barça de Xavi Pascual frenó en seco al Valencia Basket gracias a un triple salvador de Clyburn y reenganchándose con autoridad a la Euroliga

El Barcelona de Xavi Pascual necesitaba aire y lo encontró en Valencia. En un duelo dónde cualquier cosa podía pasar, el equipo azulgrana logró asfixiar el ritmo vertiginoso de su rival, forzándolo a jugar un baloncesto lento y trabado que acabó dándole el triunfo. Gracias a un triple decisivo de Will Crlyburg, el Barça cortó una sangría de cuatro derrotas consecutivas en la Euroliga y reavivó sus opciones de clasificación. El Valencia Basket, perse a que sus 20 victorias le mantienen en el top 6, desperdició una oportunidad de oro por culpa de dos pérdidas fatales en el último minuto.

El ajedrez de Xavi Pascual

Pascual apostó por el riesgo de inicio. Con las bajas de Shengelia y Laprovittola, plantó un quintento con Joel Parra ejerciendo de cuatro abierto para despistar a la defensa taronja. El plan funcionó, aunque el susto llegó pronto: Vesely tuvo que retirarse momentáneamente por un problema físico al minuto y medio. Valencia intentó correr con un motivado Montero, pero el ritmo no le pertenecía. Marco castigó con dos triples para cerrar el primer cuarto a favor de la visita (15-18).

Con Vaesely de vuelta y la renta visitante superando los diez puntos, Pedro Martínez endureció el partido con la irrupción defensiva de Badio y Key que equilibró la balanza. Valencia sufría un calvario desde el triple (3/15 incial) y los tiros libres (2/8), pero su efectividad cerca del aro (11/15) y un triple de Puerto sobre la bocina lo mandaron al descanso vivos (33-35).

El segundo tiempo fue un intercambio de golpes. Thompson puso por delante a los locales, pero el Barça mantuvo la calma. El dominio del rebote seguía siendo azulgrana y Vesely castigaba cada vez que el Valencia fallaba en las ayudas. A falta de un minuto y con uno arriba para los locales, Montero perdió un balón clave. Punter falló en el tiro, pero el rebote de un incansable Parra permitió a Clyburn clavar el triple definitivo. La pérdida posterior de Matt Costello terminó de enterrar las opciones de un Valencia que murió en la orilla.

Ficha técnica

62.- Valencia Basket (15+18+19+10): Thompson (7), Badio (-), Puerto (8), Pradilla (8), Reuvers (3) -cinco titular- De Larrea (-), Montero (11), Moore (8), Key (5), Costello (-) y Sako (12).

66.- Barcelona (18+17+18+13): Satoransky (3), Punter (3), Cale (3), Parra (14) y Vesely (11) -cinco titular- Marcos (6), Norris (4), Brizuela (7), Hernangómez (2), Fall (-) y Clyburn (13).

Árbitros: Belosevic (SER), Difallah (FRA) y Petek (SLO). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 13.558 espectadores.