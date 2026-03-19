Musso, portero del Atlético de Madrid, sobre el Barcelona: "Ya lo hemos eliminado"

El portero del Atlético de Madrid volvió a brillar en la portería ante la ausencia de Oblak y aseguró que la confianza en la plantilla es plena para eliminar en cuartos de final de la Champions League al Barcelona

El Atlético de Madrid está en los cuartos de final de la Champions League, gracias, en gran medida, a la actuación de Musso. El portero argentino tuvo que sustituir a un Oblak que no se le echa de menos bajo los palos, ya que los constantes recitales del ex de la Atalanta bajo palo han solapado la lesión del esloveno. El meta argentino se ha ganado las alabanzas de la plantilla rojiblanca que deposita total confianza en sus manos. Para los cuartos de final, frente al Barcelona, Oblak apunta a volver, aunque Musso sigue trabajando en busca de más ocasiones. Además, el meta ya sabe lo que es eliminar esta temporada al Barcelona y asegura que el Atlético de Madrid tiene capacidad para volverlo a hacer: "Ya lo hemos eliminado".

El Barcelona, el rival del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League

El rival del Atlético de Madrid en cuartos de final será el Barcelona, un equipo al que Musso ya conoce bien y ha tenido el privilegio de haberlos apeado de la Copa del Rey. "Confianza. Ya lo hemos eliminado. Son un gran equipo, de los mejores del mundo. Tenemos nuestra fuerza, lo hemos demostrado en Copa, podemos ganar a cualquiera y ganarle muy bien", declaró. "El partido contra el Barcelona fue el mejor de la temporada, el que ganamos 4-0. En el Camp Nou no fue fácil, pero sabemos que podemos competir con cualquiera y queremos jugar contra los mejores porque es la manera de desafiarte y llevarte al extremo de la competitividad", advirtió. "Tengo mucha confianza en el equipo. Los pudimos eliminar en la Copa. No va a ser fácil, sabemos que es de los mejores del mundo y que tenemos que ser la mejor versión nuestra sí o sí, pero confío mucho en el amor propio de este equipo, en la garra y en el juego", dijo.

Musso encuentra su lugar en el Atlético de Madrid

Sobre su papel y su presencia en el Atlético de Madrid, Musso aseguró haber encontrado su lugar en el conjunto rojiblanco. "Estoy muy feliz acá. Me encanta estar en el Atleti. Siento que es mi lugar en el mundo. Soy muy feliz como persona y como jugador. También estoy orgulloso de tener a Jan Oblak como compañero, que es una leyenda del club", expuso en declaraciones a 'Movistar'. "Me tomo mi profesión, mi carrera y los entrenamientos con mucha pasión. Doy siempre lo mejor en los entrenamientos y en los partidos. Estoy feliz en el Atleti, confío mucho en mis compañeros y esa es la clave de entrar al campo tranquilo, sintiendo que la confianza está y tengo que parar todo lo que llegue, porque confío mucho en que vamos a hacer gol y vamos a ganar los partidos. Lo que me ayuda son mis compañeros y la confianza en ellos", afirmó.