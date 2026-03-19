Griezmann se sincera acerca de sus dudas en el Atlético de Madrid: "Fue un palo muy difícil"

La estrella del Atlético de Madrid sufrió un duro varapalo el curso pasado cuando, en marzo, el equipo se despidió de LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League. Recuperado y con su mejor versión de vuelta, Griezmann se aferra a los planes de Simeone en busca de terminar la temporada con un título

El Atlético de Madrid suma y sigue en una Champions League a la que aspira a llegar lejos. Tras eliminar al Tottenham, el próximo rival de los rojiblancos será el Barcelona, un duelo dónde Griezmann se volverá a ver las caras con sus antiguos compañeros. El futbolista galo, con pasado azulgrana, es una de las mayores leyendas del Atlético de Madrid, pero, como todo héroe, también ha vivido momentos delicados. En concreto, la bajada a los infiernos de Griezmann fue en la pasada temporada, según se ha sincerado el propio futbolista que perdió la motivación y su nivel. "Fue un palo muy difícil", declaró el francés.

La crisis de Griezmann en el Atlético de Madrid

Y es que el Atlético de Madrid, en marzo del año pasado, se despidió de LaLiga, la Copa del Rey y de la Champions League, todo en poco menos de dos semanas. El bajón condicionó a Griezmann que llegó a replantearse su futuro como rojiblanco. "Es verdad que el año pasado, después de marzo, fue complicado, porque tenía muchas ilusiones y marzo nos costó todos los títulos y fue un palo muy difícil. Me costó volver a mi mejor nivel, estoy disfrutando mucho y lo que haga falta aquí estoy", declara el galo que ha vuelto a su mejor versión, ha descartado salir del Atlético de Madrid en este mes tras la propuesta del Orlando City y vuelve a ser el líder de un conjunto rojiblanco que aspira a levantar un título a final de temporada, motivo más que suficiente para creer en el nuevo proyecto con Mateu Alemany y Simeone a la cabeza.

Griezmann, feliz por el pase a cuartos de final de la Champions League del Atlético de Madrid

A parte de por recuperar su mejor nivel y por el momento de forma que vive en el Atlético de Madrid, Griezmann también está "muy contento" por el pase a cuartos de final de la Champions League, "por la gente que vino" a animarlos. "Cosas que mejorar, pero vamos a celebrarlo hoy. Nos ha costado entrar en el partido. En los últimos 20 minutos de la primera parte estuvimos mucho mejor, pero nos costó encontrar soluciones. Son cosas que nos pasan, así que hay que buscar cómo mejorar y trabajarlo", valoró. Ahora espera el Barcelona en cuartos de final. "Sabemos que van a ser dos encuentros muy difíciles. Habrá que no hacer el partido que hicimos en la vuelta (en las semifinales de la Copa del Rey). Habrá tiempo para prepararlo bien", declaró.