El Atlético de Madrid pelea con el Inter por fichar al central Oumar Solet

El club rojiblanco peina el mercado teniendo como objetivo reforzar el máximo de posiciones posibles de cara a la próxima temporada. Una opción es mejorar el centro de la defensa en donde ha puesto sus ojos en el zaguero quien ha dado un gran rendimiento en el Udinese

Oumar Solet, central de Udinese, está en las agendas de Atlético de Madrid e Inter de Milan.IMAGO

El Atlético de Madrid quiere reforzarse en todas y cada de las posiciones de su plantilla de cara a la próxima temporada. Una de las demarcaciones que están sujetas a cambio es la de central ya que en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone quiere sumar a un futbolista más en ese puesto dado que tanto José María Giménez como Clément Lenglet se puede marchar este verano. Uno de los que más gusta es el desconocido Oumar Solet quien ha destacado en el Udinese, aunque su incorporación no está fácil ya que detrás de este futbolista está también el Inter.

El Inter, competencia del Atlético de Madrid por el fichaje de Oumar Solet

El Atlético de Madrid está interesado en el fichaje de Oumar Solet, central del Udinese, según señala la prestigiosa La Gazzetta dello Sport. Un futbolista que gusta, pero que no es fácil de conseguir porque también lo sigue de cerca el Inter de Milan.

Al margen de ello, también está el precio que le ha puesto el Udinese a Oumar Solet. Aunque el francés tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, es decir que entra en su último año de vinculación laboral, el central está tasado en 23 millones de euros según la página web de referencia Transfermarkt. El equipo italiano no está por la labor de regalar a su jugador de momento aunque sabe que seguramente lo tenga que vender porque está ante la última oportunidad de conseguir dinero.

Oumar Solet, de 26 años, ha tenido una gran temporada en el Udinese con el que ha disputado un total de 38 partidos y 3.222 minutos en los que ha marcado 3 goles y ha dado 1 asistencia.

El plan del Atlético de Madrid para la posición de central de cara a la próxima temporada

El Atlético de Madrid está planificando la próxima temporada y la posición de central es una de las que más preocupa ya que la demarcación está sujeta a cambios.

El equipo rojiblanco tiene como fijos a Marc Pubill, David Hancko y Robin Le Normand, en principio, estando en la rampa de salida tanto José María Giménez como Clément Lenglet.

El futuro del uruguayo está en al aire debido a que la gran cantidad de lesiones que sufre no le dejan tener continuidad. El Atlético de Madrid, por ello, está abierto a que se marche. Sobre todo para librarse de su elevado sueldo. El futbolista ya ha señalado, mientras está con Uruguay en el Mundial 2026, que deja en manos del club la decisión.

Por su parte, en el Atlético de Madrid se quieren deshacer de Clément Lenglet por el bajo rendimiento que ha tenido en la última temporada. El francés ha sido ofrecido a la Real Sociedad que no considera la incorporación del jugador rojiblanco.

Con este contexto, y a la espera que se concreten las salidas de Giménez y Lenglet, el Atlético de Madrid peina el mercado de fichajes en busca de un central y uno de los que más gusta es Oumar Solet del Udinese.