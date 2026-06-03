El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá contará con un álbum que elabora la marca Panini y que tendrá 980 cromos. El álbum cuenta con 112 páginas y nombres como los de Messi, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo o Mbappé como algunas de las grandes figuras a conseguir

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México reunirá a los mejores futbolistas del Mundo que desde el 11 de junio hasta el 19 de julio tratarán de que su selección y por lo tanto todo su país, pueda celebrar la consecución de la Copa del Mundo. Nombres como los de Lamine Yamal, Mbappé, Keane, Messi o Cristiano Ronaldo tratarán de llevar a sus selecciones a lo más alto de esta cita.

El Mundial 2026 también será una cita en la que los coleccionistas de los cromos de Panini vivirán este momento de una manera más especial. Panini elabora cada año una importante colección enfocada en el mundo del fútbol y especialmente en la Liga española. Pero Panini también apuesta cada cuatro años por el Mundial y en la cita de Estados Unidos, México y Canadá no se quedará atrás.

Cuántos cromos tiene el álbum del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

El álbum del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio contará con un total de 980 cromos. Esta edición del álbum de Panini para el Mundial 2026 es la más completa de la historia y la más amplia porque esta cita mundialista pasa de tener 32 selecciones a 48. De este modo, hacerse con las estrellas del Mundial, tales como los anteriormente citados Lamine Yamal, Mbappé, Keane, Messi o Cristiano Ronaldo, será uno de los objetivos de los coleccionistas de este tipo de cromos. El debut de las selecciones de Jordania, Uzbekistán, Curazao y Cabo Verde también provocará que los coleccionistas de cromos de Panini para este Mundial, traten de hacerse con todos los nombres de estos combinados nacionales que habitualmente no participan.

Cuántas páginas tiene el álbum de cromos de Panini del Mundial 2026

El álbum de cromos del Mundial que elabora Panini cuenta con 112 páginas con sus respectivos espacios para las 48 selecciones participantes en la cita que arrancará el próximo 11 de junio y que culminará el 19 de julio. Cada equipo cuenta con 18 jugadores de los que se podrá coleccionar sus cromos y también la imagen completa de la plantilla y el escudo de la Selección.

Los cromos especiales del álbum del Mundial 2026 de Panini

El álbum del Mundial 2026 de Panini contará también con una selección de cromos especiales. Un total de 68 que serán cromos metalizados o de otro material premium y que además incluyen las 16 sedes del Mundial, las mascotas y el título de la Copa del Mundo. El álbum además contara con el formato de tapa blanda y el de tapa dura.