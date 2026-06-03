Cómo votar en las elecciones del Real Madrid: requisitos, horarios y documentos

El universo electoral madridista queda reducido a unos 70.000 votantes aproximadamente que están llamados a las urnas el próximo domingo 7 de junio en el pabellón de baloncesto de Valdebebas entre las 09:00 y las 20:00 horas

El próximo domingo 7 de junio es una fecha marcada en rojo para el Real Madrid. Por primera vez en dos décadas, los socios madridistas tendrán la oportunidad de elegir en las urnas entre los dos candidatos que se han presentado a la presidencia del club: Florentino Pérez, que busca renovar su mandato, y Enrique Riquelme, el empresario alicantino que encabeza la alternativa al actual modelo de gestión.

La cita electoral llega después de que Florentino Pérez anunciase la convocatoria de elecciones y Riquelme respondiese presentando el aval económico necesario ante la Junta Electoral de forma sorpresiva y casi sin margen de reacción, poniendo fin a 20 años sin una oposición real en unos comicios presidenciales. Ahora, cerca de 70.000 socios están llamados a decidir el futuro de la entidad blanca.

Valdebebas, escenario de la jornada electoral

La Ciudad Real Madrid volverá a convertirse en el centro neurálgico del club. El pabellón de baloncesto de Valdebebas ha sido el lugar elegido para albergar las votaciones presenciales, que se desarrollarán de manera ininterrumpida desde las 09:00 hasta las 20:00 horas del domingo.

Será una jornada histórica para una masa social que no tenía la oportunidad de elegir entre dos proyectos desde 2006. En un lado estará la continuidad representada por Florentino. En el otro, la candidatura encabezada por el presidente del Grupo Cox, que está realizando una campaña muy medida e inteligente, basando su modelo deportivo en fichajes apalabrados como el de Rodri Hernández y una estrella internacional que desvelará esta noche, así como con Raúl González para la dirección deportiva. Su discurso se ha basado en la oposición frontal a cualquier paso hacia la privatización de la entidad.

Quién puede votar

No todos los socios del Real Madrid podrán ejercer el derecho al voto. Los estatutos establecen una serie de requisitos indispensables para formar parte del censo electoral.

Podrán participar aquellos socios que sean mayores de edad, tengan una antigüedad mínima de un año dentro del club y figuren en el censo definitivo aprobado por la Junta Electoral. Tras descontar a los socios menores de edad, el universo electoral madridista queda reducido a unos 70.000 votantes aproximadamente. El carnet con el número 99.989 marca el límite del censo con derecho a sufragio.

La documentación necesaria

Los socios que acudan a Valdebebas deberán acreditar correctamente su identidad antes de depositar la papeleta. Para ello, será obligatorio presentar el carnet de socio junto al Documento Nacional de Identidad. También serán válidos otros documentos oficiales como el pasaporte, el permiso de conducir o el permiso de residencia para los socios extranjeros.

Sin esta documentación no será posible acceder al proceso de votación ya que las mesas electorales verificarán la identidad de cada votante antes de permitir el sufragio.

El voto por correo, alternativa para los socios

Aquellos socios que no puedan desplazarse hasta Madrid o prefieran ejercer su derecho a distancia han contado con la posibilidad de votar por correo. Ahora bien, el procedimiento exige comparecer físicamente ante un notario para formalizar toda la documentación necesaria. Los gastos notariales deberán ser abonados inicialmente por el socio, aunque el Real Madrid contempla el reembolso posterior siempre que el voto sea validado y se presente la correspondiente factura.

El plazo para solicitar esta modalidad de votación concluyó este miércoles 3 de junio a las 00:00 horas. Los votos deberán llegar a la notaría designada por el club antes del sábado 6 de junio. Cualquier envío recibido fuera de plazo será declarado nulo y no entrará en el escrutinio final.

Los sobres permanecerán custodiados bajo secreto notarial hasta el día de las elecciones, cuando serán trasladados en urna sellada al pabellón de Valdebebas para incorporarse al recuento junto a los votos presenciales.

La Junta Electoral supervisará todo el proceso

La organización y supervisión de las elecciones recaen sobre la Junta Electoral del Real Madrid, presidida por José Manuel de Carlos Grau. Este organismo ha sido el encargado de validar las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme, así como de velar por el cumplimiento de los estatutos durante toda la campaña.

También tendrá un papel fundamental durante la jornada electoral, supervisando las mesas, resolviendo posibles incidencias y garantizando la transparencia del proceso. De esta manera, el madridismo afronta una jornada que marcará un antes y un después en la historia reciente del club.

Tras 20 años sin batalla electoral, los socios recuperan el protagonismo para decidir en las urnas quién debe liderar el Real Madrid durante los próximos años: la continuidad de Florentino Pérez o el proyecto alternativo presentado por Enrique Riquelme.