Alineaciones Betis - Espanyol: alineaciones iniciales de Real Betis y RCD Espanyol en la jornada 30 de LaLiga EA Sports

El conjunto verdiblanco se mantiene quinto pese a su racha de cinco jornadas sin ganar; mientras los blanquiazules han caído a la undécima plaza al no conocer la victoria en 2026 y encadenar 12 partidos seguidos sin vencer

El Estadio de La Cartuja de Sevilla acogerá en la tarde de este sábado, en el regreso de LaLiga EA Sports con su jornada 30, un duelo entre Real Betis y RCD Espanyol; dos equipos que se marcharon al parón por los compromisos de las selecciones inmersos en preocupantes dinámicas de resultados que amenazan con estropear una muy buena temporada en ambos conjuntos. Los verdiblancos encadenan cinco jornadas seguidas sin ganar y, aunque entre medias golearon por 4-0 al Panathinaikos FC para meterse en los cuartos de final de la UEFA Europa League, sólo han podido sumar 3 puntos de 15 desde aquel lejano 1-2 ante el RCD Mallorca del pasado 15 de febrero. Mucho más hay que viajar en el tiempo para encontrar un triunfo blanquiazul, pues no ha celebrado ninguno en lo que va de 2026. Los pericos encadenan 12 citas ligueras sin vencer desde el 1-2 contra el Athletic Club del 22 de diciembre.

El once del Betis

Manuel Pellegrini sólo tiene como lesionados a Ángel Ortiz, que se dañó el hombro en el partido en Bilbao previo al parón, y a Isco Alarcón. No obstante, el Betis recibirá al Espanyol con cinco ausencias, ya que el técnico chileno no forzará el regreso del ya recuperado Giovani Lo Celso, dará descanso a Junior Firpo tras jugar 175 minutos con la República Dominicana y Cédric Bakambu no ha regresado aún al estar siendo agasajado en su país por la histórica clasificación de la RD Congo para el Mundial 2026. Natan de Souza ha tenido permiso del club para ausentarse toda la semana por un doloroso momento personal, pero sí ha entrado en una lista a la que vuelve Pablo García.

El once del Betis ofrece muchas dudas. En Liga, la portería parecía de Álvaro Valles; pero Pau López jugó de manera consecutiva ante Panathinaikos y Athletic; en la derecha, sin Ángel Ortiz, el recuperado Héctor Bellerín, que ha estado entre algodones todo el parón, y Aitor Ruibal son las opciones. Luego, la posible suplencia de Natan y la baja de Junior harían en principio que el lateral zurdo fuese para Ricardo Rodríguez; con Valentín Gómez como alternativa a Marc Bartra y Diego Llorente en los dos sitios del eje de la zaga.

En el centro del campo, el hecho de no haber ido con Marruecos invita a pensar en la titularidad de Sofyan Amrabat, con Marc Roca o Sergi Altimira como acompañantes y con Pablo Fornals con clara ventaja sobre Álvaro Fidalgo, pues aunque ambos sumaron minutos como internacionales, el hispano-mexicano tuvo un viaje muchísimo más largo y regresó después que el español. Arriba, Cucho Hernández y Antony dos Santos han estado descansando y esperan a Ez Abde, quien ha sido dosificado por su selección en estos dos amistosos.

El once del Espanyol

El capitán Javi Puado, que lleva de baja desde septiembre por una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha; el sancionado Pere Milla, que debe cumplir ciclo tras ver su quinta amarilla; y Charles Pickel, quien como Bakambu aún no ha vuelto de la República Democrática del Congo. Esas son las tres únicas bajas que tiene Manolo González para visitar al Betis e intentar poner fin a esta larga crisis que ha hecho que el Espanyol pase de ser quinto a ocupar el undécimo puesto de la clasificación. Fernando Calero y Antoniu Roca ya están recuperados.

El once perico también está lleno de incógnitas a excepción de Marko Dmitrovic y Carlos Romero, fijos en portería y lateral zurdo. A partir de ahí, Rubén Sánchez está reuniendo méritos para desplazar de la titular a Omar El Hilali, pero podrían coincidir ambos reforzando esa banda con un cambio de sistema del 1-4-4-2 al 1-3-5-2; con Clemens Riedel y Leandro Cabrera completando la línea de tres centrales y con Urko González de Zárate como pivote junto a dos mediocentros más creativos como Edu Expósito y Ramón Terrats; a quienes se incorporaría Pol Lozano dependiendo del dibujo. Arriba, Kike García y Roberto Fernández pugnan por el '9', con Tyrhys Dolan como teórico acompañante.

Alineaciones iniciales en el Betis - Espanyol de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Llorente, Valentín Gómez; Amrabat, Sergi Altimira; Antony, Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Edu Expósito, Urko, Por Lozano, Ngonge; Dolan y Roberto.