Bartra cree en el equipo: ﻿"El empate sabe a poco pero no hay tanto que reprocharnos"

El central del Betis lamentó la falta de puntería en las "tres o cuatro ocasiones claras" que han tenido y ante un rival que "ha querido jugar a la contra"

Marc Bartra, capitán del Real Betis, ha sido el encargado de atender a los micrófonos de Movistar+ al término del partido y tras el empate cosechado en La Cartuja por los hombres de Manuel Pellegrini ante el Espanyol, un empate que sabe a poco a los verdiblancos pues durante todo el partido han llevado la iniciativa y si bien no han tenido muchas ocasiones, al menos sí dos muy claras para haber podido ganar el partido.

Así analizado el central verdiblanco las sensaciones que dejaba este 0-0 que permite a la Real Sociedad acercarse hasta los cuatro puntos de distancia y al Celta, en caso de ganar este domingo, a tan sólo uno de la quinta plaza. "Viendo lo que se ha visto, con esa sensación de superioridad constante, sabe a poco. Hemos hecho un montón de ocasiones, tres o cuatro claras. Ellos prácticamente no han tirado a portería. Sabe a poco", admitía el catalán, que cree que la clave ha sido no poder abrir la lata.

"Ha sido el típico partido en el que, si entra la primera, entran las demás. Hemos dominado el partido, hemos tenido el control ante un Espanyol que ha querido jugar a la contra. Ha sido un partido muy completo pero al que le ha faltado lo más importante, el gol", ha explicado.

El Betis se topó con un gran Dmitrovic en la primera parte

"Es verdad que cuando hemos metido balones al área hemos generado más peligro, pero jugando de un lado a otro los cansábamos para llegar con más claridad. Hoy no hay tanto que reprocharnos. Hay que seguir", ha reconocido el defensa heliopolitano, que también destacó la actuación de Dmitrovic, sobre todo en la acción ante Aitor Ruibal y lo que parecía un gol cantado: "Es de esas que, si entra una, entran cuatro, como ante el Panathinaikos. Hoy ha faltado esa efectividad. Es fútbol. Da rabia porque queríamos los tres puntos y sumamos uno".

Por último, Marc Bartra ha querido destacar el buen momento del equipo pese a otro empate en LaLiga y el hecho de afrontar una ilusionante semana en la Europa League, con el partido de ida de los cuartos de final contra el Braga, este próximo miércoles: "El equipo llega mental y físicamente fresco a un momento de la temporada que está para hacer grandes cosas. Va a ser complicado, pero hay que apretar los dientes y dar un paso al frente. Convencido de que vamos tirar esto adelante".