Puntos uno a uno del Real Betis en su partido ante el RCD Espanyol: Falta de acierto en ataque

La falta de acierto y la gran actuación de Dimitrovic bajo los palos del cuadro catalán hicieron que La Cartuja no disfrutara de una victoria, ni tan siquiera de goles. Los de Manuel Pellegrini regresan del parón con dudas y con un importante duelo en Braga a la vuelta de la esquina

El Real Betis no pasó del empate sin goles ante un RCD Espanyol que llegó a La Cartuja inmerso en su mayor crisis deportiva de la temporada. Los de Manuel Pellegrini fueron superiores en el partido. Sin embargo, no fueron capaces de materializar varias ocasiones de peso que podrían haberle dado los tres puntos al Real Betis. Lo cierto es que las dudas de mantener la quinta plaza empiezan a ser reales con un Celta que viene mostrando un gran fútbol.

Así jugaron los verdiblancos

ÁLVARO VALLES: 6

Sin mucho trabajo durante el partido, actuó correctamente cuando el RCD Espanyol dio algún coletazo de peligro. No se le puede pedir más en el partido. Realizó bien su trabajo en las pocas ocasiones en que el cuadro rival disparó a puerta.

BELLERÍN: 6

En su vuelta al once titular cumplió el lateral catalán. No realizó un encuentro destacable, pero sí que firmó un partido bastante sólido. Aprovechó su capacidad ofensiva para ganar metros siempre en línea de fondo. Sin embargo, no fue el puñal más ofensivo del Real Betis en La Cartuja.

DIEGO LLORENTE: 5

Complicado valorar a un jugador que apenas tuvo trascendencia a lo largo de los 90 minutos. Estuvo correcto siempre que participó; incluso conectó un cabezazo desorientado a la salida de algún saque de esquina.

MARC BARTRA: 5

No fueron muy exigidos los centrales en el partido por el ataque perico. Sin embargo, cada vez que el Espanyol trató de tomar aire con balones largos, el central español se impuso con su gran juego aéreo. Intentó sorprender con un tiro lejano a Dimitrovic que acabó marchándose por línea de fondo

VALENTÍN GÓMEZ: 5

Mejor en defensa que en ataque el joven jugador argentino del Real Betis. No fue muy exigido por Ngonge, pero siempre estuvo atento en la parcela defensiva. Durante el partido trató de sorprender entre central y lateral cuando Ruibal se abría a banda. Sin embargo, ese movimiento debe ser más trabajado y mejorado por el equipo de Manuel Pellegrini. No conectaron con él ni una sola vez.

ALTIMIRA: 6

Buen partido del mediocentro español; demostró que tiene calidad en sus botas y suele decidir bien. Por poner un pero, en ocasiones no estuvo bien posicionado en parcela defensiva. ¿Su tranquilidad? A su lado juega Sofyan Amrabat. Dispuso de una gran ocasión en la primera mitad que sacó Dimitrovic, el mejor jugador del RCD Espanyol en La Cartuja.

AMRABAT: 7

El jugador marroquí es de los mejores jugadores que posee el Real Betis en su plantilla con diferencia. Se mostró limpio en el corte y fue el responsable de que el RCD Espanyol no progresara en transición durante el partido. Buen partido de Amrabat en un Betis muy plano.

FORNALS: 5

Es el jugador más creativo en este tramo de la temporada en el Real Betis. Pisando línea de fondo y dando pases con los que rompió presiones rivales, lo intentó. Sin embargo, no ha sido el mejor Fornals que se haya visto sobre el césped de La Cartuja. Su partido fue de más a menos.

ANTONY: 3

Literalmente, no apareció en los 65 minutos que disputó del encuentro. Poco o nada destacable de un jugador que debe tomar las riendas del equipo en un tramo de temporada ilusionante como el que se le presenta al Real Betis. El partido de hoy, claramente, no es el camino a seguir.

AITOR RUIBAL: 4

El compromiso de Aitor Ruibal siempre es indudable. Sin embargo, ese compromiso no da puntos en el fútbol. Esto va de meter la pelota, y el jugador verdiblanco perdonó en la primera mitad la ocasión más clara del partido que le habría dado los tres puntos al Real Betis.

'CUCHO' HERNÁNDEZ: 4

En ataque fue de los que más lo intentó. Eso sí, sin acierto. El delantero colombiano no está pasando por su mejor momento. Realiza buenos movimientos dentro del área, pero tiene la pólvora mojada. El Betis necesita más del Cucho.

MANUEL PELLEGRINI: 4

Volvió a su formación habitual tras el experimento realizado en Bilbao. Esta vez el rival no le exigió mucho. Sin embargo, volvió a demostrar que en algunos partidos carece de ‘plan B’. El final de temporada se le puede hacer largo si no consigue dar con la tecla en estos partidos que son decisivos en la lucha por la Champions.

EZ ABDE: 4

Toda La Cartuja esperaba ver a un Abde más eléctrico y desequilibrante que resolviera el partido. No fue así, pisó un par de veces la línea de fondo, pero estuvo desaparecido en líneas generales.

PABLO GARCÍA: 7

Tuvo la más clara del Real Betis en la segunda mitad. Estrelló el balón en el larguero y tuvo alguna que otra ocasión de peso para conseguir los tres puntos. Siempre con mucha voluntad y predisposición el joven de la cantera que volvió a endosarse la camiseta verdiblanca tras varios partidos sin ser llamado por Pellegrini.

CHIMY ÁVILA: 5

Poco que destacar del Chimy Ávila. Apenas dispuso de ocasiones para darle la vuelta al marcador; la que tuvo se fue bastante desviada.