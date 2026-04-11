Feliciano López visualiza una Copa Davis con Carlos Alcaraz y las tres nuevas promesas del tenis español

El actual director del Mutua Madrid Open ha analizado la irrupción de Rafa Jódar, Martín Landaluce y Dani Mérida en un momento en el que el tenis español necesita figuras que secunden al número uno del mundo

El extenista y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, ha destacado la “tremenda noticia” que ha supuesto para el tenis español la irrupción de jóvenes como Rafa Jódar, Martín Landaluce o Dani Mérida, cuyos avances en el ránking mundial han abierto, a su juicio, un escenario prometedor para el relevo generacional y el futuro del equipo español de Copa Davis.

López, que ha participado en la tercera edición del Foro Internacional del Deporte de Segovia, ha valorado especialmente el "meteórico" ascenso de Rafa Jódar, al pasar en apenas ocho meses “de prácticamente cero a estar entre los 50 y pico mejores del mundo: "Para mí ha dicho mucho de su calidad y de su nivel”, ha señalado el toledano.

Con respecto a Landaluce y Mérida, ha indicado que “ahora mismo tener a dos chicos de 20 o 21 años a las puertas del ‘top 100’ es muy positivo”, teniendo en cuenta que el tenis español, en su opinión "necesita ampliar su base de jugadores" tras años en los que la figura de Carlos Alcaraz ha asumido gran parte del protagonismo.

El extenista ha recordado que, tras la retirada de Rafael Nadal, la aparición de Alcaraz ha mantenido el liderazgo del tenis español, pero ha subrayado que el desarrollo de nuevos talentos "es clave para crear un ecosistema positivo” que impulse a los jugadores jóvenes.

“Lo que beneficia a que haya más tenistas es que exista un grupo grande de jugadores, porque entre ellos se retroalimentan”, ha afirmado.

López también ha analizado el actual dominio en el circuito de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, a quienes ha definido como “dos jugadores absolutamente extraordinarios”. A su juicio, la distancia que han mantenido con el resto de jugadores no ha hecho más que ampliarse en los últimos años: “Era muy evidente que Carlos y Sinner eran mejores tenistas y también mejores atletas que la mayoría, pero esa distancia se ha ido ampliando”, ha explicado.

El director del Mutua Madrid Open ha señalado que el circuito cuenta con grandes jugadores consolidados, como Alexander Zverev o Daniil Medvedev, habituales en la élite durante años, pero ha considerado que el tenis actual podría beneficiarse de la aparición de un grupo de jugadores capaces de competir de forma más regular con los dos líderes del circuito.

“Quizá falta un ‘segundo batallón’ de jugadores que en un momento puntual o en un torneo importante sea capaces de plantarles cara”, ha indicado López, quien ha reconocido que la rivalidad entre el italiano y el español es “una suerte tremenda” para el tenis.

Martín Landaluce y Roland Garros

dededed