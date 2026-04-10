Martín Landaluce sigue con su recital en Monza y Roland Garros ya le espera con los brazos abiertos

El madrileño sigue deslumbrando en tierras italianas y ya está en semifinales. Ahora le toca medirse al primer cabeza de serie del torneo y, si gana, tendrá asegurada su participación en el Grand Slam parisino

El que fuese cuartofinalista del Miami Open sigue luciéndose en Monza. Concretamente, en el challenger 125 que se celebra en la ciudad de Lombardía. Allí, y tras derrotar al tenista local Marco Cecchinato por un doble 6-4, estaba a un sólo partido de entrar en el top-100 mundial en el que es su primer torneo de la gira de tierra.

Con el objetivo de alcanzar una plaza en el cuadro de Roland Garros y de convertirse en el español número 79 en alcanzar el top100 desde la introducción del ranking ATP en 1973, el madrileño ha afrontado su duelo en cuartos de final con Hugo Gaston. Y lo ha solventado por la vía rápida y sin contemplaciones. En dos sets (6-3 y 6-2) ha despachado al tenista francés para conseguir una plaza en unas semifinales en las que se medirá al belga Raphael Collignon, que es el primer cabeza de serie de este torneo.

Ahora está justo en el puesto 100 de la tabla a la espera de conocer otros resultados, pero si llegase a la final del certamen en Monza sí que tendría plaza segura dentro del top-100 porque se colocaría en el puesto nº79 y, por lo tanto, tendría acceso a Roland Garros.

Landaluce recibe una invitación muy especial en España

El español Martín Landaluce, 105 del ranking mundial, jugará el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que empieza este fin de semana, tras recibir una invitación de la organización del torneo.

Landaluce, de 20 años, explotó recientemente en el Masters 1000 de Miami, donde alcanzó los cuartos de final (fue eliminado por el checo Jiri Lehecka). Y el Godó ha querido premiarle con una nueva invitación, tras la obtenida en 2024, cuando debutó en el cuadro grande de este ATP 500, aunque no pudo pasar de la primer ronda.

El madrileño, que llegó a ser número uno del ranking junior tras ganar el Abierto de Estados Unidos en 2022, ha sido el destinatario de la última 'wild card' del abierto barcelonés. Las otras dos son para Rafa Jódar, la otra gran promesa del tenis español, y el suizo Stanislas Wawrinka, que a sus 41 años dice adiós esa temporada al circuito profesional.

¿Cuándo comienza el Conde de Godó 2026?

La fase previa del Trofeo Conde de Godó se disputará entre este sábado 11 de abril y este domingo 12 de abril. Posteriormente, arrancará ya el cuadro final el lunes 13 de abril. Cada día, la jornada comenzará a las 11:00h y se dedicarán dos jornadas a la disputa de los partidos de primera ronda (lunes y martes), dos a los de segunda ronda (miércoles y jueves) y ya el viernes se jugarán los cuartos de final. El sábado 18 de abril tendrán cabida las semifinales, a partir de las 13:30h, mientras que la final será jugada el domingo 19 de abril a las 15:00h.

Los cabezas de serie del Conde de Godó 2026