Feliciano López contesta a Sinner tras dejar en el aire su presencia en el Mutua Madrid Open

El extenista toledano, codirector del Abierto de Madrid Masters 1000, aún no puede garantizar la presencia del tenista italiano en la capital española. Pero, por si acaso, ha dejado clara su postura

El Masters 1000 de Montecarlo ha trastocado los planes de Feliciano López y el resto de organizadores del Mutua Madrid Open. Porque el hecho de que Sinner haya recuperado su corona de número uno del mundo hace que ahora la presencia del italiano en la capital española esté en el aire.

Y como todavía faltan unos días para confirmar el cartel del mismo, el extenista toleadano le ha mandado un mensaje tanto a Sinner como a Alcaraz, quien esta semana disputará el Conde de Godó.

"Me encantaría ver una final Sinner-Alcaraz en Madrid", ha manifestado Feliciano López haciendo alusión al certamen que dará comienzo el 20 de abril y se cerrará el 3 de mayo en Madrid.

Cabe recordar que ambos estuvieron ausentes el año pasado, el murciano por lesión y el italiano al estar suspendido por dopaje. La "garantía de ver a los mejores cada día del torneo" es la explicación, según el codirector -junto a la extenista Garbiñe Muguruza- de la competición, de que las entradas se vendan con un año de anticipación, ya que "la gente cree en el propio evento".

López participó este lunes junto al presidente y consejero delegado del torneo, Gerard Tsobanian, en la presentación de un acuerdo con la empresa Rodilla, que lleva cinco años de alianza con el Abierto madrileño. En el evento, ambos presentaron las principales novedades del evento de tierra batida y destacaron que los entrenamientos en el estadio Santiago Bernabéu "no afectarán al Tennis Garden" (de la Caja Mágica, recinto del Abierto de Madrid) y serán "voluntarios para los jugadores".

El extenista, que se quejó de que "han salido cosas que no era el relato que queríamos contar", destacó que los entrenamientos en el campo del Real Madrid "son privados" y que los jugadores "podrán seguir entrenando en la Caja Mágica".

"Nuestro Tennis Garden es algo muy representativo de nuestro torneo; con una entrada normal tienes acceso a todos los partidos y entrenamientos de esa zona. La gente pensaba que le estábamos quitando ese lujo y que los jugadores iban a ir a entrenar al Bernabéu en masa, y no es el caso", siguió.

Sobre la novedad que supone la incorporación de Muguruza a la dirección del torneo, Tsobanian apuntó que "la igualdad no es de moda, sino una necesidad de respetar a los géneros y dar la misma presencia en el torneo, que la tienen".

A este respecto, el presidente recordó que "las tenistas reciben los mismos premios desde 2009" y que ahora, a esa decisión, se le añade la presencia en la organización de la campeona de Roland Garros 2016 y de Wimbledon 2017.

Tsobanian destacó el atractivo que supone el Abierto para la ciudad de Madrid, así como el incremento del interés en el tenis, aunque tanto él como Feliciano destacaron la complejidad de convertirlo en un Grand Slam. También ambos coincidieron en apuntar que no tienen pensado sacar el torneo del recinto de la Caja Mágica, aunque sí, en previsión de que hay partidos que no entran en la pista central, están desarrollando el proyecto de un “nuevo estadio para acomodar a unas ocho mil personas”.

Sinner se piensa si acudir a Madrid o no

No se quiere precipitar. Ahora que tiene de nuevo la corona de la ATP entre sus manos, Jannik Sinner prefiere gestionar su hoja de ruta con calma. Así, tras su victoria en el Masters 1000 de Montecarlo, el italiano no se atrevió a confirmar que jugará en Madrid, pese a ser uno de los dos torneos de esta categoría que le faltan en su palmarés.

"Me voy a tomar unos 2-3 días libres, y luego decidiré con mi equipo si vamos a Madrid o no", subrayó el de San Candido. De no hacerlo, se vería obligado a jugar el de Roma para poder preparar de la mejor forma posible Roland Garros.