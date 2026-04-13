Rafa Nadal ya tiene su serie en Netflix y su fecha de estreno

La plataforma ha anunciado que el próximo mes de mayo estrenarán una serie documental sobre el extenista balear dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling y producida por Skydance Sports

Netflix ha anunciado este lunes el estreno el próximo 29 de mayo de 'Rafa', la serie documental dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling y producida por Skydance Sports que recorre la vida y la brillante carrera deportiva del tenista español Rafa Nadal, icono del deporte.

La conocida plataforma de 'streaming' ha dado a conocer el 'teaser' y las primeras imágenes de una docuserie que, a lo largo de cuatro capítulos, recorre "la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda".

El documental, que cuenta con la participación de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic o John McEnroe, ofrece un acceso exclusivo al campeón, su familia y su círculo más cercano desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en el año 2024, el último antes de la retirada definitiva del manacorí del circuito ATP, a los 38 años, tras una exitosa carrera marcada por los títulos, los récords y las victorias, pero también por las lesiones.

"Siempre me han motivado las ganas de seguir luchando", confiesa el ganador de 22 Grand Slam en el adelanto de su serie, un relato audiovisual que no solo pretende mostrar la evolución deportiva del que es uno de los jugadores más laureados de la historia del tenis, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo.

"Construye un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte", han afirmado desde Netflix, plataforma en la que podrá visionarse 'Rafa' a partir del próximo 29 de mayo.

Swiatek y su entrenamiento con Rafa Nadal

Y pese a que lleva ya más de un año retirado de las pistas, Rafa Nadal sigue teniendo el atractivo suficiente para compartir un entrenamiento. Y si no que se lo pregunten a Iga Swiatek. La polaca ha desvelado en su llegada al WTA Stuttgart cómo fue su visita a la Rafa Nadal Academy para preparar la gira de tierra batida, donde recibió la ayuda tanto del manacorí como de Francis Roig (su nuevo entrenador y exentrenador del tenista español).

"Quería cambiar algo en mi preparación antes de la temporada de tierra batida, porque la pasada no salió como lo había planeado. Pregunté si sería posible que Nadal viniera y tal vez fuera una inspiración, y también escuchar sus comentarios. Fue un verdadero privilegio. También quería reunirme con Francis. Me alegra que estuvieran allí al mismo tiempo porque creo que eso le añade aún más valor al proceso. Será él quien se encargue de todo el proceso", reveló en rueda de prensa.