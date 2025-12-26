Endrick, Rafa Nadal, la Champions para el Barcelona y la intranquilidad con Amrabat en el Betis, así vienen las portadas

Las portadas del 26 de diciembre, el día posterior al Día de Navidad, llega con variedad de contenidos en las portadas deportivas

Las portadas deportivas el 26 de diciembre, ante el parón del fútbol en Primera y Segunda, da la posibilidad que sean algo más variadas en sus temáticas. El diario Marca habla de la locura que se ha generado en Francia, concretamente en Lyon ante la llegada del brasileño a la ciudad gala. Titulan con un 'Endrick. Misión: ¿Imposible?'. El diario AS trae una interesante entrevista a Rafa Nadal y la titula en su portada con 'Ha valido la pena', como extracto de una de sus declaraciones.

El Barcelona mira a la Champions League

En Mundo Deportivo traen la imagen de Flick brindando por la Navidad y un juego de palabras 'Flick Navidad'. El diario Sport apuesta por otra entrevista, en este caso con Fermín López. El jugador culé lo deja claro en su titular: 'La Champions es nuestra meta en el 2026'.

La portada de ESTADIO Deportivo

En nuestra portada de ESTADIO Deportivo de este 26 de diciembre hablamos de la intranquilidad que hay en el Betis con una posible lesión de Amrabat en la Copa África. En el lado del Sevilla, la mirada está puesta en Almeyda y cómo en su entorno existe preocupación por el técnico y de que su efecto en Nervión se hada diluido.