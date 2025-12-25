La portada de ESTADIO Deportivo para este viernes 26 de diciembre de 2025. - ESTADIO Deportivo

En el Real Betis Balompié están pendientes del estado físico de Amrabat el cual jugó los 90 minutos en el estreno de Marruecos en la Copa África, mientras que en el Sevilla FC todas las miradas están puestas en Matías Almeyda el cual sufre el desgaste del exigente banquillo del club de Nervión

La portada de ESTADIO Deportivo para este viernes 26 de diciembre de 2025.

- Pendientes de Amrabat

El centrocampista defensivo verdiblanco se fue lesionado a la Copa de África y luego jugó por sorpresa los 90 minutos en el partido inaugural contra Comoras, pero en los últimos días se ha vuelto a ejercitar al margen del grupo sin ni siquiera calzarse las botas.

- Mirada puesta en Almeyda

El 'Efecto Almeyda' se ha diluido y el técnico argentino es consciente de ello; en su entorno más próximo existe cierta preocupación por el técnico, al que ya no ven con la fuerza de meses atrás. Intenta que su Sevilla muerda, pero no lo consigue... Y está comenzando a hacer mella en su interior. El Sevilla FC tiene tres de los próximos cuatro partidos de LaLiga en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Una oportunidad perfecta para recuperar las buenas sensaciones.