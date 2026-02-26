El 'Mono' Burgos vuelve como director deportivo tras su polémico comentario sobre Lamine Yamal

El que fuera asistente de Simone en el Atleti hasta 2020, probó fortuna como primer entrenaor en Newell's y Aris de Salónica, para acabar como comentarista, pero un desafortunado comentario le costó el despido; tras casi dos años sin saber nada de él, está de vuelta en Madrid

Germán 'Mono' Burgos está de vuelta. El que fuera segundo entrenador de Diego Pablo Simeone durante casi una década en el Catania, Racing Club de Avellaneda y Atlético de Madrid, decidió separar su camino del del 'Cholo' en el verano de 2020 para comenzar su andadura en los banquillo como primer entrenador, pero las cosas no han funcionado como esperaba y ahora vuelve a España para comenzar su andadura como director deportivo.

Este nuevo reto que emprende el exportero argentino tendrá como punto de partido un club de Madrid, el Rayo Alcobendas, actual líder del Grupo 1 en Primera Autonómica, por lo que tiene como objetivo el ascenso a Tercera Federación esta temporada. La llegada del 'Mono' Burgos permitirá además ayudar en la formación de los jóvenes futbolistas pues es amplio su conocimiento, y estará a cargo directamente de los chicos en edad juvenil y cadete.

De momento, el club madrileño no ha hecho anuncio alguno de este ambicioso fichaje pero lo cierto es que Burgos lleva ya una semana trabajando en la estructura del club, tal y como apunta el diario Marca, e incluso ha mantenido ya una reunión con la alcaldesa del municipio madrileño, Rocío García, con el objetivo de aunar esfuerzos y ayuda mutua de cara al futuro.

La andadura de Germán Burgos desde que se separó de Simeone

Germán 'Mono' Burgos estaba sin equipo desde finales de agosto de 2022, cuando fue destituido del Aris Salónica griego, adonde llegó en febrero de ese mismo año. Tras doce victorias, dos empates y cuatro derrotas y la eliminación en la ronda previa de clasificación para la Conference League ante el Macabbi Tel Aviv, el argentino era despedido. Desde que dejara el cuerpo técnico de Simeone en el verano de 2020, el 'Mono' Burgos también trabajo como primera entrenador en Newells', pero su aventura en Rosario fue tan solo de 15 partidos, desde marzo a junio de 2021, donde cosechó cuatro victorias, seis empates y cinco derrotas.

Poco después de acabar su vinculación con el Aris, Germán Burgos comenzó su labor como comentarista deportiva para Movistar+, donde analizaba y comentaba los partidos Champions League, hasta que un desafortunado comentario en directo acabó con su despido en marzo de 2024. El comentario en cuestión se produjo justo antes de la entrada a vestuarios minutos antes del pitido inicial en el PSG-BArça, cuando la cámara enfocaba a Lamine Yamal dando toques con la pelota con gran habilidad, y el 'Mono' Burgos dijo: "Ojo a que si no le va bien termine en un semáforo". Un comentario que no pasó desapercibido y por el que rápidamente se disculpó: "Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos".