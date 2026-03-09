Alineaciones Espanyol - Real Oviedo: Alineación posible de Espanyol y Real Oviedo en el partido de hoy de LaLiga EA Sports
Los pupilos de Manolo González y Almada buscan los tres puntos en el encuentro que cerrará la jornada 27 de LaLiga EA Sports este lunes a partir de las 21:00 horas
Espanyol y Real Oviedo se medirán este lunes 9 de marzo a partir de las 21:00 horas en el encuentro que supondrá el cierre a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Las situaciones clasificatorias de Espanyol y Real Oviedo son completamente opuestas por lo que la urgencia por llevarse los tres puntos este lunes en el RCDE Stadium se decantan claramente hacia el cuadro carbayón.
El Espanyol de Manolo González llega a esta jornada 27 de LaLiga EA Sports con la posibilidad de meterle más presión sin cabe al Celta de Vigo ya que los de Giráldez cayeron este pasado viernes ante el Real Madrid y se quedan con 40 puntos. El Espanyol parte en esta jornada 27 con 36 puntos y en caso de triunfo se quedaría a solo 1 de los gallegos.
Pero el Espanyol está viviendo uno de los peores momentos de la temporada ya que tras el empate de la pasada jornada, ya son nueve los partidos en los que no celebra una victoria y solo ha podido sumar dos puntos de 27 posibles. El Real Oviedo parece el rival ideal para que los de Manolo González aprovechen el tropiezo del Celta de Vigo y seguir soñando con jugar en Europa la próxima temporada.
En el caso del Real Oviedo, los de Almada se llevaron el pasado fin de semana un importante palo en lo anímico ya que cayeron con claridad ante el Rayo Vallecano por 3-0 y dejaron los puestos fuera del descenso a nueve con el Elche como referencia. El Real Oviedo es uno de los máximos candidatos al descenso a LaLiga Hypermotion un año después de regresar a la élite del fútbol español y solo un triunfo en territorio perico le restaría posibilidades de volver al fútbol de plata.
Alineación posible del Espanyol hoy en LaLiga EA Sporta
Manolo González tendrá las dudas hasta última hora de Fernando Calero y Antoniu Roca. Este último sufrió una luxación de hombro en la previa del último partido de los pericos ante el Elche. En la punta de ataque, Manolo González tendrá que decidir también entre Ramón Terrats y Roberto Fernández para tratar de reencontrarse con las victorias 10 jornadas después.
Alineación posible del Espanyol: Dmitrovic, Carlos Romero, Cabrera, Calero, Omar El Hilali, Pol Lozano, Urko, Terrats, Pere Milla, Kike García y Dolan.
Alineación posible del Real Oviedo hoy en LaLiga EA Sports
En el caso del Real Oviedo de Almada, el técnico carbayón solo cuenta con dudas en el lateral derecho. Los nombres de Javi López y Alhassane son los que tratarán de ponérselo difícil a Almada en el once inicial del Real Oviedo. Además en el pivote de los carbayones, Fonseca y Colombatto pelean por una sola posición. Así, el once titular del Real Oviedo podría ser el siguiente.
Alineación posible del Real Oviedo: Aarón Escandell, Javi López, Carmo, Dani Calvo, Nacho Vidal, Sibo, Fonseca, Alberto Reina, Chaira, Viñas y Hassan.