Villarreal - Levante: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de la Liga EA Sports

El cuadro amarillo está a un paso de certificar la Champions de forma matemática ante un equipo granota que se juega la vida en La Cerámica

Derbi regional con un Levante muy necesitado ante un Villarreal que afronta la jornada ya casi de vacaciones, bien asentado en la tercera posición y con la clasificación para la Champions virtualmente hecha ya que solo necesita sumar un punto más para celebrarla de forma matemática. Marcelino quiere dejarla cerrada cuanto antes en La Cerámica, un estadio que es un fortín y donde ya encarrila cinco victorias consecutivas.

El Levante llega en buen momento de forma y con la urgencia de sumar en su misión por escapar del descenso. En el último partido terminó tropezando en las últimas jugadas del partido cediendo un empate cuando ya sentía que tenía los tres puntos en el bolsillo.

Marcelino clavará el once que ganó al Celta

Foyth y Pau Cabanes continúan al margen, mientras que Mouriño evoluciona bien de su golpe en el tobillo y Buchanan tiene opciones de entrar en la convocatoria. Con Logan Costa se mantiene la cautela tras recibir el alta regresar a las convocatorias, pero Marcelino insiste en que aún le falta ritmo competitivo.

De cara al once, hay varias incógnitas abiertas. La portería parece que será para Arnau Tenas en el tramo final de curso por delante Luiz Junior; en el lateral derecho la duda está entre Freeman y Mouriño; en el izquierdo, entre Cardona y Pedraza; en el centro de la defensa, Pau Navarro o Rafa Marín; y en banda, la elección podría ser entre Moleiro o Alfon.

El once titular no debería diferir mucho al de la última jornada en la victoria sobre el Celta. Alex Freeman se mantendrá en el lateral ya que todo apunta a que se seguirá cuidando a Mouriño. Por la izquierda, Pedraza y Cardona se disputan la plaza, lo mismo que Moleiro y Alfon en el extremo. El resto del once sería el mismo que el que logró vencer al Celta, sin descartar a Buchanan.

Alineación probable del Villarreal: Arnau Tenas, Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza, Pape Gueye, Comesaña, Pepe, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.

El Levante llega con la duda de Dela

Los granotas llegan al estadio de la cerámica con la principal duda del káiser de la defensa, Dela, que arrastra molestias del último encuentro y a pesar de que las pruebas no muestran lesión, podría ser duda en esta jornada, aunque parece que podrá llegar a tiempo al partido. Kareem Tunde y Elgezábal continúan en la enfermería granota y no están disponibles, mientras que Iván Romero vuelve de sanción y apunta al once titular.

Se producirá el regreso a La Cerámica del delantero camerunés Etta Eyong, que abandonó el Villarreal en verano para marcharse al Levante después de convertirse en una de las revelaciones del inicio del campeonato y que ahora arrastra una racha de más de seis meses sin marcar.

El once de Luis Castro no apunta a grandes cambios respecto al que salió de inicio en Cornellà, aunque sí hay algunas incógnitas en el centro del campo. Carlos Álvarez y Arriaga están ganando peso desde el banquillo y aprietan por un puesto, poniendo en duda la continuidad de Raghouber y Pablo Martínez. En ataque, Iván Romero regresa tras cumplir sanción y todo indica que entrará en el once en lugar de Paco Cortés.

Alineación probable del Levante: Ryan, Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez, Raghouber, Olasagasti, Pablo Martínez, Víctor García, Iván Romero y Carlos Espí.

Villarreal - Levante: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El encuentro entre el Villarreal y el Levante podrá verse en DAZN, en canal encargado de retransmitir la competición en España. Además, el partido estará disponible en plataformas digitales con derechos oficiales de LaLiga, permitiendo seguirlo en directo desde dispositivos móviles y Smart TV.

Villarreal - Levante : ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al duelo entre Villarreal y Levante, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará la crónica completa del partido y las posteriores reacciones de Marcelino García Toral y Luis Castro.