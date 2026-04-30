Marcelino 'pasa' de los equipos que luchan por el descenso: "No tenemos que mirar esa situación, tenemos que mirar a nosotros mismos e intentar ganar"

El Villarreal se medirá en este tramo final de temporada a 3 equipos que luchan por el descenso. El Levante será el primero de ellos, aunque Marcelino no pone el foco en las urgencias de los clubes que ostentan los últimos puestos de la clasificación y anuncian que van a luchar por mantener la tercera plaza de LaLiga

El Villarreal tiene la clasificación a la Champions League a tiro. Este fin de semana puede ser el partido definitivo con el que el cuadro de Marcelino certifique su presencia en la máxima competición europea de clubes. Los amarillos se medirán al Levante, el primer rival, de los 5 restantes, que lucha por la permanencia. Además del equipo levantino, el Villarreal se medirá al Mallorca y al Sevilla, que llegan en una situación muy delicada al último tramo de temporada. Este hecho no cambia la visión de Marcelino García Toral que pasa de los equipos que luchan por el descenso y asegura que el Villarreal "tiene que ganar los partidos".

Marcelino analizó el hecho de tener que jugar ante varios equipos involucrados en la lucha por la permanencia. "No tenemos que mirar esa situación. Tenemos que mirar a nosotros mismos e intentar ganar. Nosotros también estamos inmersos en una bonita lucha para certificar el tercer puesto", recordó.

Respecto al Levante recordó que les visita tras encadenar "buenos resultados" y que, al haber pasado ya un tiempo desde la llegada de Luís Castro, "tiene una idea de juego estable y que genera problemas en los rivales". El técnico auguró que el Levante, pese a estar inmerso en la lucha por la salvación, les planteará problemas como hicieron el Celta y la Real Sociedad. "Si somos capaces de pensar que nos pueden ofrecer una dificultad similar, estaremos más cerca de ganar", adelantó.

El Villarreal, muy cerca de la segunda clasificación consecutiva a la Champions League

En otro orden de cosas, Marcelino García Toral, admitió que el equipo tiene ya asegurado virtualmente el objetivo de clasificarse por segunda campaña consecutiva para la Champions League, pero dijo que le gustaría certificarlo este sábado en La Cerámica ante el Levante. "El premio es gordo, pero todos sabemos que, más o menos, está conseguido. El premio gordo de conseguir la Champions por segundo año consecutivo está hecho. Sería muy difícil que no sumáramos ningún punto y que el Betis los sumara todos", señaló el técnico en una rueda de prensa este jueves. "Volvemos a jugar en casa y queremos ganar. La mejor forma de certificar una clasificación histórica por segundo año consecutivo es ante tu gente. Tenemos la opción de hacerlo, ganando o empatando", añadió el asturiano.

Marcelino, con todo a por el Levante

Para el lograrlo, menos Foyth y Logan Costa, Marcelino cree que tendrá a todos los jugadores disponibles, aunque está pendiente de que se confirme la buena evolución de Mouriño y Buchanan "Pondremos a aquellos que pensemos que van a ganar. Afortunadamente tengo una muy buena plantilla. Todos son importantes. Unos juegan más minutos que otros, pero todos son importantes", sentenció en la rueda de prensa previa al choque de la jornada 34.