Villarreal - Levante en directo: resultado del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports
Sigue minuto a minuto en ESTADIO Deportivo el partido que abre la jornada 34 este sábado entre Villarreal y Levante...
Villarreal
Levante
Minuto a minutoActualizar narración
¡GERARD MORENO TIENE LA PRIMERA!
Qué bien lo hace Gerard, que engañó haciendo creer que buscaría el centro pero se saca un disparo al palo largo que a punto está de sorprender a Ryan...
La pelota es del Villarreal en este inicio, ahora intentaba un pase filtrado Parejo hacia Moleiro pero no fue preciso...
El Villarreal necesita un punto para certificar su presencia en la próxima edición de la Champions de forma matemática, pero el Levante se juega la vida, con un triunfo saldría de puestos de descenso...
¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO!!!
¡Saltan los protagonistas al terreno de juego!
Todo listo ya en La Cerámica, los jugadores ya terminaron el calentamiento y reciben las últimas indicaciones en vestuarios...
EL ÁRBITRO DEL PARTIDO
El colegiado encargado de dirigir el encuentro es el canario Alejandro Hernández Hernández. En el VAR estará asistido por Carlos del Cerro Grande.
Buen ambiente entre directivas en la previa del encuentro...
CINCO NOVEDADES EN EL LEVANTE
Cinco cambios presenta el granota con respecto a la pasada jornada y en el que vuelven al once Carlos Álvarez e Iván Romero entre otros. Formará así el Levante: Ryan; Toljan, Matías Moreno, Maturro, Pampín; Carlos Álvarez, Arriaga, Olasagasti, Pablo Martínez; Carlos Espí e Iván Romero.
DOS CAMBIOS EN EL VILLARREAL
En el Villarreal vuelven al equipo titular Pau Navarro y Dani Parejo, siendo su once el formado por: Arnau Tenas; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Comesaña, Parejo, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze.
¡TAMBIÉN EL ONCE TITULAR DE LUÍS CASTRO!
¡CONFIRMADO EL ONCE DE MARCELINO!
Los hombres de Marcelino ya están en La Cerámica...
Antes de conocer los onces titulares para el partido, os dejamos aquí las posibles alineaciones titulares y todo el análisis, de la mano de nuestro compañero José Manuel Cano.
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en La Cerámica entre Villarreal y Levante...
El Villarreal recibe este sábado la visita del Levante en un duelo dodne los amarillos necesitan sumar un punto para asegurarse matemáticamente la clasificación por segundo curso consecutivo para la Liga de Campeones, algo inédito en su historia, y en el que los visitantes necesitan un triunfo para mantener vivas sus opciones de permanencia. Para este choque, el Villarreal tiene la baja de Juan Foyth, mientras que podría recuperar a Tajon Buchanan y Santiago Mouriño, aunque es factible que ambos sean suplentes y que no se arriesgue con ellos.
El Levante, a tres puntos de la salvación, llega en un buen momento de juego y resultados a La Cerámica, tras haber sumado siete puntos en las tres últimas jornadas. Además, no ha recibido ningún gol en estos tres encuentros y busca su segunda victoria del año como visitante. El entrenador del Levante, Luís Castro, tiene la baja por lesión de Dela, aquejado de una dolencia en el aductor, y del defensa Unai Elgezabal, con unas molestias en la rodilla. Tampoco está en la convocatoria el extremo Paco Cortés, por un proceso vírico. La baja de Dela en el eje de la zaga la cubrirá, en principio, el uruguayo Alan Matturro, que formará la pareja de centrales con el argentino Matías Moreno.