Villarreal - Levante en directo: resultado del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports

Sigue minuto a minuto en ESTADIO Deportivo el partido que abre la jornada 34 este sábado entre Villarreal y Levante...

Antes de conocer los onces titulares para el partido, os dejamos aquí las posibles alineaciones titulares y todo el análisis , de la mano de nuestro compañero José Manuel Cano.

El Villarreal necesita un punto para certificar su presencia en la próxima edición de la Champions de forma matemática, pero el Levante se juega la vida, con un triunfo saldría de puestos de descenso...

El Villarreal recibe este sábado la visita del Levante en un duelo dodne los amarillos necesitan sumar un punto para asegurarse matemáticamente la clasificación por segundo curso consecutivo para la Liga de Campeones, algo inédito en su historia, y en el que los visitantes necesitan un triunfo para mantener vivas sus opciones de permanencia. Para este choque, el Villarreal tiene la baja de Juan Foyth, mientras que podría recuperar a Tajon Buchanan y Santiago Mouriño, aunque es factible que ambos sean suplentes y que no se arriesgue con ellos.

El Levante, a tres puntos de la salvación, llega en un buen momento de juego y resultados a La Cerámica, tras haber sumado siete puntos en las tres últimas jornadas. Además, no ha recibido ningún gol en estos tres encuentros y busca su segunda victoria del año como visitante. El entrenador del Levante, Luís Castro, tiene la baja por lesión de Dela, aquejado de una dolencia en el aductor, y del defensa Unai Elgezabal, con unas molestias en la rodilla. Tampoco está en la convocatoria el extremo Paco Cortés, por un proceso vírico. La baja de Dela en el eje de la zaga la cubrirá, en principio, el uruguayo Alan Matturro, que formará la pareja de centrales con el argentino Matías Moreno.