Manolo González no se confía antes de recibir al Real Oviedo: "La presión es ganar siempre, da igual el rival"

El técnico del RCD Espanyol, Manolo González, no se fía del antes de recibir al colista de LaLiga, el Real Oviedo, y advierte que el partido del lunes en el RCDE Stadium será exigente pese a la diferencia en la clasificación. Además, el entrenador habló de algunos nombres propios como Edu Expósito o el canterano Ferran Gómez

El entrenador del Espanyol, Manolo González, compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro que enfrentará a su equipo con el Real Oviedo este lunes en el RCDE Stadium. El técnico blanquiazul dejó claro que, pese a que el conjunto asturiano ocupa el último puesto de la clasificación, el partido exigirá máxima concentración y competitividad.

“El Oviedo es el rival que toca ahora, como si fuese el Mallorca o el Madrid. Da igual quién esté enfrente, la presión es ganar siempre”, afirmó el técnico perico, que quiere que su equipo recupere cuanto antes una dinámica positiva de resultados.

El Espanyol encara el duelo con la necesidad de conseguir su primera victoria del año 2026 tras varios meses sin lograr los tres puntos. El empate en la última jornada ante el Elche dejó sensaciones agridulces en el equipo catalán, que ahora pretende aprovechar el apoyo de su afición para volver a sumar una victoria.

Un partido exigente pese al puesto del Oviedo

Durante su comparecencia, Manolo González insistió en que el rival no será sencillo de superar, destacando algunas de las virtudes del conjunto dirigido por Guillermo Almada. El técnico del Espanyol considera que el Oviedo ha mostrado mejoras en su rendimiento en las últimas semanas. “A nivel de transición funciona bien y en el juego directo es bastante ganador”, explicó.

El entrenador también advirtió sobre la capacidad ofensiva del conjunto carbayón en determinadas situaciones de partido: “Tiene llegada por fuera y genera peligro desde las bandas. Es un equipo complicado en muchos aspectos”.

Además, González valoró positivamente el impacto del nuevo entrenador oviedista: “Desde la llegada de Almada han mejorado sus resultados y su competitividad. No será un partido sencillo”.

La clave: intensidad y ritmo de juego

El técnico blanquiazul explicó que la manera de superar al Oviedo pasa por mantener un ritmo alto de juego y ejecutar correctamente el plan táctico. “El partido se gana jugando bien al fútbol y haciendo las cosas con intensidad”, afirmó.

González recordó que en el campeonato actual cada victoria cuesta mucho esfuerzo, independientemente del rival. “Está siendo complicado ganar para todos los equipos en LaLiga. Los partidos suelen resolverse por detalles”, comentó.

A pesar de esa dificultad, el entrenador se mostró convencido de que su equipo tiene argumentos suficientes para lograr el triunfo: “Estamos confiados en que podemos sacarlo adelante si competimos bien”.

Ajustes en el once por la baja de Edu Expósito

El Espanyol tendrá que afrontar el partido con algunas ausencias importantes. Una de las más destacadas es la del centrocampista Edu Expósito, que no podrá participar por sanción. Manolo González explicó que esa baja obligará a introducir algunos ajustes en el equipo, aunque descartó una revolución táctica: “No será un cambio drástico de sistema”.

El técnico adelantó que las modificaciones afectarán principalmente a la colocación de algunos jugadores en el campo. “Se trata más de ajustar posiciones para atacar o defender mejor según el perfil de los futbolistas”, explicó.

Ferran Gómez, novedad en la convocatoria

Entre las novedades de la convocatoria destaca la presencia del mediocentro del filial Ferran Gómez. González destacó el rendimiento que el jugador ha mostrado en las categorías inferiores del club. “Es un chico que está haciendo un buen trabajo en el filial”, explicó.

El entrenador valoró algunas de las características que pueden aportar al equipo: “Es un mediocentro con recorrido, fuerte en los duelos y con buen juego aéreo”. Aunque no está claro si tendrá minutos, el técnico considera importante premiar su evolución. “Esperamos que pueda seguir creciendo y aprovechar la oportunidad”, añadió.

Dudas físicas en la plantilla

Otro de los asuntos tratados en la rueda de prensa fue el estado físico de algunos jugadores. Antoniu Roca llega justo al encuentro y su participación todavía no está asegurada. “Es el que llega más justo, pero esperamos que pueda estar disponible”, comentó González.

A estas dudas se suman las bajas ya confirmadas de Pickel y Edu Expósito, que no podrán participar en el duelo por sanción. El resto de la plantilla, en principio, estará disponible para el partido del lunes.

Un recuerdo imborrable ante el Oviedo

Durante la rueda de prensa también se recordó la final del 'playoff' de ascenso disputada en 2024 entre Espanyol y Oviedo, que terminó con victoria catalana por 2 a 0. Manolo González admitió que aquel encuentro forma parte de los recuerdos más especiales de su carrera: “Es un recuerdo para toda la vida”.

El entrenador destacó que aquel momento quedó marcado para siempre tanto para él como para la historia reciente del club. “Es algo imborrable que nadie nos podrá quitar”, añadió.

Mensaje a la afición del RCDE Stadium

El técnico también quiso destacar el papel del público en el encuentro del lunes. González aseguró que la afición siempre ha estado al lado del equipo y que ahora es el momento de devolverle ese apoyo con una buena actuación. “A la afición no hay que pedirle nada porque siempre responde”, explicó.

El entrenador cree que la responsabilidad recae en los futbolistas: “Somos nosotros los que tenemos que darles motivos para salir orgullosos del estadio”, concluyó.

Con ese objetivo, el Espanyol buscará ante el Oviedo tres puntos importantes que permitan al equipo reencontrarse con la victoria y seguir avanzando en la clasificación, en una lucha europea que se escapa con el paso de las jornadas.