Especialista en compliance explica cómo LaLiga se fija en la NBA para evitar que haya más 'casos Kike Salas' con las apuestas ilegales: "Las penas son importantes; de prisión"

El abogado Felipe García, especialista en derecho deportivo y vocal de la junta directiva internacional de la World Complace Association, explica a ESTADIO Deportivo cómo trabaja LaLiga contra la corrupción deportiva y las apuestas ilegales, con formación y concienciación hacia los futbolistas

LaLiga lleva años trabajando a destajo en su idea de erradicar el fraude con las apuestas ilegales en el fútbol español. La corrupción ha bajado y los futbolistas tienen otra actitud muy diferente con el fraude, tal y como defienden los directores de integridad. Hace tiempo que LaLiga obliga a los clubes de Primera y Segunda división a impartir formaciones anuales a sus futbolistas tanto de la primera plantilla como de los filiales en relación a las apuestas ilegales y su peligro, pudiendo acarrearle graves consecuencias a los profesionales del balompié.

Sobre ello hemos hablado en ESTADIO Deportivo con el abogado Felipe García, especialista en derecho deportivo y vocal de la junta directiva internacional de la World Complace Association, quien nos desgrana el problema en el fútbol español y las medidas llevadas a cabo; muchas de ellas, basadas en el trabajo realizado por la NBA.

Junto a la formación y los canales legales de denuncia, el experto explica que también se hace hincapié desde la patronal del fútbol español en las sanciones severas e inhabilitación para jugar que pueden conllevar estas prácticas a los futbolistas, así como la concienciación de los profesionales ante la posibilidad de toparse con algún amaño, sabiendo entonces cómo actuar y dónde dirigirse. Unas buenas prácticas que, sin embargo, no acaban de erradicar del todo las sospechas y las dudas al respecto, siendo buen ejemplo de ello la investigación a la que fue sometido meses atrás el sevillista Kike Salas, cuyo proceso sigue en manos de los investigadores.

Las apuestas ilegales en LaLiga y el fútbol español

“En Andalucía ha habido un montón de casos, incluso equipos de Segunda división; familiares, amigos… Y ya no solo en cuanto al resultado final", comienza argumentando a ESTADIO Deportivo el experto en derecho deportivo Felipe García, quien aclara que el fraude en el fútbol va más allá del puro resultado: "Es decir, cosas como que en los primeros 20 minutos va a pasar esto y lo de más allá. Entonces, efectivamente hay una tendencia de reducción en cuanto a la prohibición de estas apuestas deportivas y, también, a involucrar a terceros en las apuestas deportivas de los jugadores”.

LaLiga y el ejemplo de la NBA contra las apuestas ilegales

LaLiga, según el letrado, “está poniendo también el foco en protocolos de trabajo” para “prevenir realmente las apuestas deportivas”. “Tenemos multitud de ideas que están lanzándose sobre todo desde la NBA. La NBA también ha estado muy castigada precisamente con estos temas. Sobre todo en apuestas en determinados minutos que pasa algo, en tres faltas personales de un jugador… Se están trayendo proyectos de los Estados Unidos a los efectos de intentar, sobre todo en las apuestas deportivas, controlar un poco más la prohibición a que haya cualquier tipo de apuesta deportiva y que los jugadores terceros que estén vinculados a él puedan involucrarse dentro de estas apuestas deportivas. Entonces, se está vigilando mucho ese aspecto. Es muy difícil de controlar. Tremendamente difícil de controlar”, agregó.

Pero no es sólo tarea de LaLiga, explica el letrado, quien pone el foco también en las empresas de juego y sus departamentos de compliance: “Estas empresas son las que tienen un papel más relevante de cara a prevenir las apuestas deportivas y que se involucren, lógicamente, en la corrupción de estas apuestas deportivas a jugadores que puedan alterar la competición”.

Las penas a futbolistas por adulterar la competición con apuestas ilegales

Preguntado sobre las consecuencias que podría tener un profesional que acabe siendo culpado de apostar ilegalmente y adulterar la competición, el experto en derecho deportivo no titubea: “Es un delito de prisión. Es corrupción deportiva, porque estás alterando un resultado. Además, ya no es solo que puedas alterar el resultado, sino que realmente es un delito de actividad. Entonces, cuidado, porque son delitos que están, además, muy cercanos del cohecho y todo lo que tiene que ver con la corrupción deportiva. Entonces, las penas son importantes. A parte de las penas de prisión, que a todas las personas físicas les puede preocupar, pues está la responsabilidad civil derivada del delito. Es decir, el daño efectivo a la competición, así como daños y perjuicios. Ahí se suelen personar los clubes, los reguladores, asociaciones de futbolistas; incluso los árbitros”.

En cualquier caso, este tipo de delitos, reitera el abogado, son “muy complicados de demostrar”. “La corrupción, en España, siempre es muy difícil probarla. Hay entregas de dinero que no son transferencias bancarias. Ahora se están haciendo transferencias de criptoactivos, de criptomonedas. Lógicamente, son monederos que están situados en países opacos, sin transparencia alguna. Y casi todos son cantidades entregadas en efectivo, que no puedes realmente tener una trazabilidad de ese dinero. Es decir, de dónde sale, quién lo recibe, cuánto tiempo pasa y qué es lo que sucede después de la entrega del dinero. Con lo cual, como no sabes cuándo se produce la entrega del dinero, no sabes cuándo se ha hecho, entre comillas, el favor o el acto de corrupción deportiva", añade.

Felipe García lo deja claro: "Todo el tema de corrupción, en general, y corrupción deportiva es muy difícil. Primero, saber quién está interviniendo. Segundo, qué es lo que va a pasar, cuándo pasa y cuánto ha costado. O si se ha pagado o no se ha pagado. Entonces, a nivel de derecho penal, las garantías del sistema jurídico español son bestiales, son salvajes. Que eso a mí, como abogado, me parece fenomenal que haya garantías jurídico-procesales, que haya derechos fundamentales. Pero en este tipo de delitos, la verdad es que es muy complejo llegar hasta el final”.