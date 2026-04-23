Rubén Vargas, con ganas de revertir la situación: "Hay que estar positivos porque faltan partidos"

El extremo suizo ha sido el encargado de comparecer ante los medios de comunicación tras la derrota del Sevilla FC frente al Levante, un partido que deja muchas dudas en poder pensar que el equipo vaya a ser capaz de levantar el vuelo

El Sevilla FC, en la tarde de este Jueves de Feria, ha puesto el cartel de Segunda División en el escaparate. Los de García Plaza han caído derrotados en el Ciutat de València en un partido donde volvió a no tirar ni una sola vez a puerta, un dato que iguala a la derrota frente al Real Oviedo. El equipo solo ha tenido diez minutos buenos en todo el encuentro, ya que ha estado gran parte del encuentro totalmente a merced del equipo que actualmente ocupa la penúltima plaza. Unas sensaciones muy preocupantes y que hace que en el sevillismo ya se vea que el descenso sea la opción más cercana.

Una de las sensaciones que deja el encuentro es la incapacidad general del equipo, con unos jugadores incapaces de poder cambiar el rumbo del encuentro y que apenas hacen algo por cambiar las cosas. Tras esta derrota, el jugador que ha comparecido ante los medios de comunicación ha sido Rubén Vargas. El extremo suizo desaprovechó una clara ocasión al principio de la segunda parte y sigue sin mostrarse ese extremo que tanto encandiló en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El jugador se ha mostrado decepcionado tras la derrota, pero pone ya su mente en Osasuna.

"Sabemos que iba a ser un partido difícil. Hemos perdido una gran oportunidad para ir adelante y la derrota duele mucho", declaró Rubén. Sin lugar a duda, un auténtico mazazo para el equipo nervionense y que va a costar levantarse, ya que el sábado puede dejar de nuevo a los pupilos de García Plaza en los puestos de descenso. Y, con el calendario que se le avecina, se puede antojar complicado encontrar algo de optimismo entre la afición.

Una de las facetas en la que el equipo mejoró algo más fue en la segunda parte, donde dio un paso adelante e intentó crear algo de más peligro sobre la meta de Ryan. Sin embargo, eso se quedó en intenciones, ya que fue únicamente un tiro a puerta el que se produjo. "El míster nos ha dicho al descanso que teníamos que jugar más y buscar soluciones para tener chance para hacer un gol. La segunda parte ha sido mejor que la primera, pero perdimos y duele mucho hoy.", respondió sobre ello.

Ahora toca aferrarse al calendario y los sevillistas aspiran que, en las seis jornadas que quedan, no se produzcan más sustos. Eso también lo defiende Rubén Vargas. "Sabemos que todos los partidos son importantes, tenemos el próximo en tres días y es una nueva oportunidad. Hay que estar positivos porque faltan partidos y tenemos que estar positivos", finalizó. Queda algo menos de un mes para terminar LaLiga y habrá que ver lo que acaba sucediendo. El problema está en ver si hay algo a lo que agarrarse y de poder aspirar a algo, y eso la afición no lo ve. Ahora toca El Sadar y frente a Osasuna, algo que antoja complicado pensar en sacar algo positivo en la próxima jornada.