Ramazani y Lucas Beltrán: deseos del Valencia pero diferentes situaciones

Los dos atacantes están cedidos en el club de Mestalla, pero sin opción de compra. La intención es que ambos se queden pero el Valencia CF ya sabe que la operación por Ramazani está muy complicada, mientras que albergan más esperanzas con Lucas Beltrán cuyo fichaje ven más factible

El Valencia CF, a falta de contratar una cara visible que haga de director deportivo, ya está planificando la próxima temporada para la cual el objetivo es mantener a algunos de los jugadores que han dado un buen nivel de juego. Más allá de los futbolistas llegados en el mercado invernal, el Valencia CF se ha marcado como objetivo intentar la continuidad de Largie Ramazani y de Lucas Beltrán que además de jugar bien están felices en la ciudad. Un mismo deseo del club de Mestalla, pero las operaciones están en situaciones bien diferentes.

El fichaje de Ramazani está bien difícil para el Valencia CF

La operación que está más complicada es la de Largie Ramazani. El Valencia CF está encantado con el rendimiento que está dando el belga en las últimas semanas, pero sabe que su continuidad está muy difícil.

El extremo tiene 25 años y tiene contrato con el Leeds United hasta el 30 de junio de 2028. El equipo inglés no tiene intención de dejar marchar al futbolista a no ser que llegue una oferta fuera de mercado. Actualmente está valorado en 8 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt.

Movimiento altamente complicado para el Valencia CF que en los últimos años nunca se ha gastado tanto dinero en un fichaje. Ramazani ha sumado 5 goles y 2 asistencias en los 22 partidos y 935 minutos que ha disputado ahora el momento.

La opción de Lucas Beltrán es más viable

Debido a que el Valencia CF ya sabe que la operación por Ramazani está muy complicado, el club de Mestalla está dispuesto a hacer un esfuerzo a Lucas Beltrán debido a que consideran que el fichaje de argentino puede ser más sencillo según informa Tribuna Deportiva.

En el caso de Lucas Beltrán, el atacante también tiene contrato con la Fiorentina hasta el 30 de junio de 2028, pero el equipo italiano no cuenta con el argentino, estando, por tanto, abierto a un traspaso definitivo que debe negociarse durante este mercado de verano.

El Valencia CF con Lucas Beltrán cuenta con una ventaja y es la predisposición del propio futbolista a continuar. A pesar del interés del RCD Espanyol, el argentino afirmó hace unos días que le gustaría quedarse en el club de Mestalla. "Es que no es una decisión mía. Depende de lo que opine el Valencia de mí, de lo que la Fiorentina quiera hacer conmigo... Son tantos factores. Pero si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme".