Alineaciones de Club Brujas - Atlético de Madrid: Alineación del Brujas y Atlético de Madrid en el partido de ida de los Playoffs de dieciseisavos de Champions League

El conjunto rojiblanco visita Bélgica para medirse al Club Brujas en un duelo europeo decisivo, en el que el Atlético de Madrid busca dar el primer paso hacia los cuartos de final en una eliminatoria marcada por la exigencia, la regularidad y la necesidad de competir al máximo nivel desde el primer minuto

El Club Brujas y el Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League en el estadio Jan Breydel, en un cruce que mide la solidez del conjunto belga en casa con la experiencia europea del equipo dirigido por Diego Simeone.

El Atlético llega a esta eliminatoria tras una fase de liga irregular, en la que ha sido capaz de competir y ganar partidos de máxima dificultad, pero también ha dejado dudas en encuentros más accesibles. Esa falta de continuidad ha marcado su camino en Europa, obligándole ahora a disputar esta ronda eliminatoria sin margen de error.

Por su parte, el Club Brujas ha firmado una campaña notable en Champions dentro de sus posibilidades, mostrando una versión competitiva, intensa y muy sólida como local. El conjunto belga confía en hacerse fuerte en su estadio para llegar con ventaja al Metropolitano, consciente de que gran parte de sus opciones pasan por el partido de ida.

Club Brujas: continuidad y fortaleza en casa

El conjunto dirigido por Ivan Leko apuesta por mantener el bloque que tan buen rendimiento le ha dado en Europa. La solidez defensiva, el equilibrio en el centro del campo y la movilidad en ataque han sido sus principales señas de identidad durante el torneo.

Jugadores como Vanaken, Onyedika o Vermant sostienen el sistema, mientras que la presencia de Mignolet bajo palos aporta experiencia y seguridad en una eliminatoria de máxima exigencia. El objetivo del Brujas es claro, minimizar errores, competir desde la intensidad y aprovechar el factor campo para incomodar al Atlético desde el inicio.

El Atlético de Madrid en busca de la fiabilidad atrás y pegada arriba

El equipo rojiblanco afronta el encuentro con la intención de controlar el ritmo del partido y sacar un resultado positivo que le permita encarar la vuelta con ventaja. Simeone confía en la solidez defensiva como base del proyecto, con Oblak como referencia y una zaga preparada para resistir escenarios exigentes.

En el centro del campo, Koke y Mendoza aportan equilibrio, mientras que por fuera aparecen jugadores con recorrido como Marcos Llorente o Giuliano Simeone. En ataque, la dupla formada por Álvarez y Lookman representa la principal amenaza ofensiva del conjunto madrileño. El Atlético sabe que un buen resultado en Bélgica puede ser decisivo para encarrilar el pase a cuartos y evitar una vuelta cargada de tensión.

Onces del Club Brujas y el Atlético de Madrid en los dieciseisavos de final de la Champions League

Club Brujas: Mignolet, Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys, Onyedika, Vanaken, A. Stankovic, Diakhon, C. Forbs y Tresoldi.

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, M. Pubill, Hancko, Ruggeri, Baena, Koke, Mendoza, Simeone, Lookman y Julián Álvarez.