Cucho Hernández, baja a un día de la Copa en el primer entrenamiento de Álvaro Fidalgo con el Betis

El colombiano tampoco se ejercitó con el resto en la última sesión para preparar la cita copera, mientras que el flamante fichaje se entrenó por primera vez con sus compañeros y Antony dejó en susto su ausencia ayer

El Betis completó en la mañana de hoy el último entrenamiento para preparar la cita de mañana contra el Atlético de Madrid, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Todos los focos estaban puestos en si Cucho Hernández se unía al fin a la disciplina de grupo, clave para que dispusiera de opciones de llegar a tiempo para el partido contra los colchoneros.

Cucho, ausente en el último entrenamiento

Y lo cierto es que las noticias no fueron precisamente positivas tanto en cuanto el delantero colombiano permaneció trabajando al margen, por lo que, a día de hoy, tendría muy complicado entrar en la convocatoria.

Semanas atrás, Pellegrini no descartó su presencia en la cita copera, lo que ahora, salvo giro, parece poco probable. "Es difícil saber exactamente para cuándo va a estar. No es una lesión muy profunda. Está en periodo de recuperación. Ojalá esté la para la Copa y lo tengamos de vuelta", indicó el preparador verdiblanco. Si finamente se confirma su probable, al chileno no le quedará otra que recurrir para este partido tan importante a Chimy o Bakambu.

Antony despeja dudas

En el capítulo positivo, Antony si saltó al terreno de juego después de que ayer causara baja en la sesión, posiblemente por gestión de cargas, y está disponible para el partido contra los de Simeone.

Además, Álvaro Fidalgo, recién fichado y presentado ayer, se puso por primera vez a disposición de Pellegrini y se sumó al trabajo con sus compañeros después de que ayer ya se ejercitara en solitario en el gimnasio como comunicó el propio club.

Además de Cucho, tampoco se ejercitaron con el resto los lesionados Lo Celso, Isco, Amrabat y Bellerín, pues tanto Junior como Rodrigo Riquelme ya dejaron atrás sus molestias y ayer completaron la sesión con el grupo.

Por ende, Pellegrini enfila el determinante partido con menos bajas que en partidos anteriores, pero de mucha trascendencia, sobre todo en el centro del campo después de que se confirmara ayer la ausencia de larga duración, que se perderá alrededor de dos meses de competición.

Para cubrir esta sangría en la creación el centro del campo, el Betis se ha hecho con los servicios de Álvaro Fidalgo, que llega rodado y preparado para jugar cuando Pellegrini lo estime necesario. De hecho, finalmente se ha reforzado la medular y no la delantera, a priori la preferencia de Manu Fajardo en el mercado invernal.