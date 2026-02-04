Pendientes de Cucho Hernández más allá del Betis: "Lo merece y tendrá su sitio en el Mundial"

Desde su localidad natal, Pereira, Mauricio Trujillo, que lo conoce desde sus orígenes, afirma a ESTADIO que todos están muy pendiente de la recuperación del delantero, porque debe estar en la cita mundialista tras responder con creces a las expectativas creadas cuando empezó: "Ha nacido para esto"

Una vez que el club verdiblanco cerró el mercado sin la llegada de un delantero, la figura de Cucho Hernández potencia su rol de pieza primordial en el esquema de Pellegrini y todos los focos se centran ahora mismo en su recuperación.

Y es que su participación en la cita cipera contra el Atlético de mañana jueves se encuentra ahora mismo en el aire y todo dependerá posiblemente de lo que ocurra en el entrenamiento de hoy después de varios días sobre el césped pero sin unirse al grupo.

Pero no solo están pendientes de su estado físico en las huestes verdiblancas, sino también desde Colombia, desde donde en repetidas ocasiones periodistas preguntan a esta redacción por cómo evoluciona el cafetero, pues su rendimiento en el Betis le ha otorgado opciones reales de ir al Mundial.

Piden un sitio para Cucho en el Mundial 2026: "Lo tendrá"

En este sentido, Mauricio Trujillo, periodista de Pereira, tierra natal de Cucho, lo conoce desde sus orígenes como futbolista en el club de la ciudad, lo sigue de cerca en su periplo bético y tiene claro que no puede faltar en la convocatoria definitiva de Néstor Lorenzo.

"Merece un puesto en la Selección Colombia en el Mundial 2026; su rendimiento, su eficacia goleadora y su momento en Real Betis así lo demuestra, y estoy convencido de que llegará y lo tendrá", apuntó a ESTADIO Trujillo, que trabaja en Win Sports y señala lo que supone Cucho para Pereira.

"En el entorno de Deportivo Pereira y la ciudad de Pereira es considerado como uno de sus jugadores ilustres, además por su amor por la camiseta matecaña. Es un profesional sin tacha, desde su aparición en equipos juveniles y su temprano debut ha demostrado su capacidad", indicó Mauricio Trujillo, que reconoce que le llamó la atención desde que irrumpió en el Deportivo Pereira en las inferiores.

"El momento de Cucho en el Betis es la ratificación de sus capacidad"

"Cucho Hernández es uno de los seres humanos que nacen para ser futbolistas y ha cumplido su tarea con lujo de detalles", apuntó el periodista colombiano, que se mantiene atento a sus evoluciones en el Betis, donde cree que está exprimiendo su potencial: "Su momento en Real Betis, a pesar de su lesión actual, es la ratificación de sus capacidades goleadoras y la demostración de madurez con el paso de los partidos y el valor que le dan en su equipo".

Así las cosas, Mauricio Trujillo, al igual que los aficionados verdiblancos y los de la selección de Colombia, cruza los dedos para que reaparezca cuanto antes, sea respetado por las lesiones y regrese con el nivel exhibido hasta ahora como heliopolitano.

Cabe recordar que Cucho suma diez goles y tres asistencias en lo que va de temporada en un total de 23 partidos y se erige en uno de los futbolistas verdiblancos más determinantes en la presente temporada.