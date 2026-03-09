Simeone tira de perfil bajo en la eliminatoria contra el Tottenham: "Ellos entraron cuartos"

El entrenador del Atlético de Madrid no quiere saber nada de tener el cartel de favorito en los octavos de final de la UEFA Champions League debido a que el equipo inglés está atravesando por una grave crisis de resultados que hacer peligrar su continuidad en la Premier League

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios de comunicación en los prolegómenos del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League que disputa contra el Tottenham Hotspur. Una eliminatoria en la que, a priori, el club rojiblanco parte como favorito debido a la grave crisis de resultados por la que atraviesa el conjunto inglés que corre riesgo de descender a la Segunda división de Inglaterra. Simeone no ha querido saber nada de ese cartel de favorito.

Noticias Relacionadas Rueda de prensa: Le Normand cierra el debate: "El míster lo gestiona muy bien en mi caso"

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha comenzado su comparecencia hablando sobre la carga de partidos que está teniendo el equipo esta temporada. "No nos paramos a pensar en eso, toca gestionar de la mejor manera todo lo que podamos, pero es muy bueno que podamos jugar en todas las competiciones, habla bien del trabajo colectivo de todos".

Simeone analiza al Tottenham Hotspur

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha hablado del Tottenham y del partido que espera. "No sabemos cómo va a comenzar el partido, sabemos sus características, conozco al entrenador, ha jugado siempre en sus equipos con un pensamiento ofensivo, más allá del esquema. Veremos. Uno imagina un montón de situaciones que luego los futbolistas en el campo pueden cambiar".

El técnico argentino ha evitado decir qué es lo que más teme del Tottenham. "El fútbol es un juego y cuando uno tiene una plantilla como la suya hay un respeto absoluto. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño".

Y también ha tenido buenas palabras sobre Gallagher. "Un chico que trabajó con mucha humildad con nosotros, llegando de segunda línea es muy peligroso. Puede jugar en distintos lugares por el trabajo colectivo que da a favor de lo que necesita el equipo, se comportó muy buen y tenemos muy buen recuerdo de su paso por el Atlético".

Simeone no ha querido saber nada de ser favorito en esta eliminatoria contra el Atlético de Madrid. "De la misma manera que todos los partidos. Cuando entras en el campo no te acuerdas de en qué lugar estas en la tabla o el momento en el cual convives. Los jugadores quieren ganar, hacerlo bien, no conozco a ninguno que piense cuando va a chutar en qué lugar de la clasificación está".

Simeone ha señalado que el Tottenham quedó cuarto en la fase de liga de la UEFA Champions League. "No sé a qué está relacionado tampoco. Si lo haces a que ellos entraron cuartos en Champions, así no somos favoritos. Si lo relacionamos al lugar de ello... Depende de cómo lo quieras relacionar".