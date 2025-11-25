Gayà desvela su "mayor espina" con el Valencia

El lateral izquierdo lleva toda la vida en el club de Mestalla, habiendo pasado por momentos muy buenos y también poros muy malos. Uno de los tropiezos que más le dolió defendiendo la camiseta del Valencia CF fue la final de la Copa del Rey que perdió en el año 2022 con el Real Betis

José Luis Gayà está totalmente centrado en hacer la mejor temporada posible con el Valencia CF cuyo objetivo principal es obtener la permanencia en Primera división. Más después del inicio de campaña que ha tenido el lateral izquierdo en que, particularmente, también él ha sido muy criticado por su bajo nivel de juego lo que provocó que algún jugador como fue el caso de Rodrigo Moreno, ex del Valencia CF, saliera a defenderlo porque no entiende como una leyenda del club puede ser señalada. Debido a que lleva toda la carrera deportiva en el Valencia CF, Gayà ha pasado por momentos buenos y malos, desvelando que su gran espina con el club de su vida es la final de Copa del Rey del año 2022 que perdió contra el Real Betis.

Aprovechando un reconocimiento a su carrera deportiva, José Luis Gayà ha hecho un repaso a la actualidad pero también a tiempos pasados del club. El lateral izquierdo ha declarado en los micrófonos de COPE que la mayor espina que le queda es haber perdido la final de la Copa del Rey del año 2022 contra el Real Betis la cual se decidió en la tanda de penaltis por el error de Yunus Musah en uno de los lanzamientos.

En aquel partido el Valencia CF no llegó como favorito frente a un Real Betis que contaba con la gran mayoría del público a su favor dado que esa final se jugó en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Es por ello que el capitán del equipo blanquinegro ha manifestado que a pesar de la derrota se ha quedado con que el equipo, por aquel entonces entrenado por José Bordalás, lo dio absolutamente todo hasta el final.

Gayá centrado en conseguir la permanencia en Primera división con el Valencia durante esta temporada

Más allá de que la Copa del Rey vuelve a estar ahí para el Valencia CF en esta campaña, la realidad es que el foco del equipo que entrena Carlos Corberán está en conseguir la permanencia en Primera división con la cual el club lleva coqueteando varias campañas por culpa de la gestión de Meriton y Peter Lim.

Gayà, como capitán que es, es un fijo en el once titular del Valencia CF habiendo disputado un total de 11 de los 13 partidos que se han jugado hasta el momento en LaLiga. El lateral izquierdo ya suma cuatro tarjetas amarillas por lo que tendrá que ir con cuidado en los siguientes encuentros ya que si recibe otra amonestación será sancionado con un partido sin jugar en el torneo de la regularidad.