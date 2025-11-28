A pesar de la delicada situación deportiva que atraviesa el club en las últimas temporadas, siempre coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división, el banquillo del equipo de Mestalla sigue siendo muy atractivo y hay ex jugadores como Curro Torres, que está triunfando en Estonia, que tienen como sueño ser entrenador del Valencia CF

El Valencia CF está muy lejos de vivir el mejor momento de su existencia. El club de Mestalla está sumido en una crisis deportiva ye institucional desde hace varias temporadas, por culpa de la gestión de Meriton y Peter Lim, que provoca que el descenso a Segunda división sea una amenaza real. A pesar de ello, el Valencia CF sigue siendo un club atractivo por el cual desean fichar muchos. Así lo demuestra algunos ex jugadores del club como, por ejemplo, Curro Torres quien ha asegurado que quiere ser entrenador del Valencia CF algún día.

Curro Torres, como futbolista, defendió la camiseta del Valencia CF desde el año 2001 hasta 2029, llegando a jugar un total de 165 partidos oficiales. Ganó dos LaLiga y una UEFA Europa League entre otros títulos. Con un gran cariño por el Valencia CF, Curro Torres ha manifestado que su objetivo principal es entrenar al Valencia CF algún día.

"El Valencia es mi vida, es mi club. No tengo ningún tipo de duda, pero da igual, aunque sea la situación con mayor dificultad del mundo. Mi obligación como valencianista es ayudar en todo lo que lo que pueda. Sería la mayor responsabilidad. Siempre lo he dicho en alguna ocasión, yo me hice entrenador, lógicamente porque amo el fútbol y ahora amo ser entrenador, pero mi objetivo principal es entrenar al Valencia. El día que yo cumpla ese objetivo habré cumplido mi objetivo como entrenador", ha dicho Curro Torres en À Punt a sabiendas que Carlos Corberán, actual técnico del Valencia CF, tiene toda la confianza del consejo de administración del club el cual no se plantea prescindir de sus servicios.

Curro Torres, ex jugador del Valencia CF, está triunfando como entrenador en Estonia

Curro Torres pasó como entrenador por la cantera del Valencia CF. Luego no tuvo demasiada suerte en España lo que le obligó a hacer las maletas a Estonia en donde con el FCI Levadia se está labrando un buen currículum lo cual ve imprescindible para poder llegar algún día al Valencia CF. "Lo dijo Rubén Baraja, no sólo hablo del sueño, sino que tenemos que hacer méritos también. Que no es solamente el hecho de que queramos ser sino que tenemos que hacer méritos para poder estar ahí. Pero uno tiene que hacer méritos para poder estar".

Curro Torres ha ganado con el FCI Levadia la liga de Estonia y la Copa en la temporada 2023/2024, habiéndose también proclamado campeón de la Supercopa de Estonia en la temporada 2024/2025. Tiene contrato hasta el final de este año 2025 con el equipo del país báltico al cual llegó en el año 2022.