Bailly confiesa que el vestuario del Real Oviedo está tocado psicológicamente

El central del conjunto ovetense se ha mostrado muy sincero con la situación que están atravesando ante tanto resultado adverso. Asimismo, ha respondido de forma tajante cuando le han preguntado por los presuntos insultos racistas que recibió Vinicius ante el Benfica

El central del Real Oviedo Eric Bailly aseguró este miércoles que ve al equipo "entregado y dando todo lo que tiene para sacar puntos", a pesar de la última derrota ante el Athletic que los mantiene colistas de primera división.

"El vestuario está decepcionado tras la derrota ante el Athletic. Sobre todo, tras ver lo que hicimos en el primer tiempo. Una derrota siempre duele y duele más tras lo que habíamos hecho antes", expuso antes del segundo entrenamiento de la semana el defensa marfileño, titular en el último encuentro.

Bailly no le puso paños calientes a la derrota de los azules, que los deja a nueve puntos de la permanencia, y dijo que en las próximas semanas de competición "hay que seguir e intentar sacar los puntos el próximo partido, no hay mucho más".

"En nuestra situación no hay rival malo. El Athletic venía tras una racha mala y no ganamos. Hay que tomarse todos los partidos como una final, es que no hay mucho más. Espero llegar bien al sábado y competir la victoria a la Real Sociedad", dijo al ser preguntado por el partido del sábado (Anoeta, 14:00 horas) ante la Real.

Bailly no se moja por Vinicius, pero sí con el racismo

Por último, Bailly fue preguntado por el episodio racista que sufrió Vinicius en el Benfica-Real Madrid disputado este pasado martes.

El jugador del conjunto asturiano optó por no mojarse porque no sabe lo que pasó realmente, ya que no vio el partido. Pero lo que sí tiene claro el central del Real Oviedo es que "el racismo no tiene sitio en el fútbol".

Una visita a la Real Sociedad con algunos contratiempos

El Real Oviedo, tras perder ante el Athletic una gran oportunidad de engancharse a la permanencia, regresó al trabajo y ya prepara la visita a la Real Sociedad de este sábado. El técnico uruguayo Guillermo Almada, que dio descanso a sus jugadores el lunes, dirigió una sesión en la que, como es habitual tras los partidos, los que fueron titulares frente al Athletic entrenaron a menor ritmo que los suplentes y no convocados.

Los azules acabaron la jornada colistas con 16 puntos, a nueve de un Rayo Vallecano que ahora marca la permanencia. Eso sí, ambos equipos todavía tienen una final pendiente, el partido suspendido hace dos semanas por el estado del césped de Vallecas, que podría darle vida al cuadro asturiano o hundirlo definitivamente en la tabla.

Para el partido del sábado en Anoeta, el técnico uruguayo del Real Oviedo contará con la baja por lesión de David Costas y la de Santi Colombatto por sanción, ya que el domingo vio la quinta amarilla del curso; el mediocentro argentino, indiscutible para Almada, es con 1.476 el jugador de campo que más minutos ha disputado en la plantilla azul.

La incógnita de la semana, además de saber quién sustituirá a Colombatto en el centro del campo, es saber si el centrocampista inglés Ovie Ejaria puede entrar en la convocatoria, algo que no hace desde principios de diciembre.

Doce años sin pisar Anoeta

El Real Oviedo volverá este sábado a San Sebastián tras más de 12 años sin visitar en partido oficial a la Real Sociedad. La última vez que lo hicieron fue en el partido correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. En Liga, los azules no visitan al conjunto donostiarra desde la temporada 2000-2001. Y antes de viajar a tierras donostiarras, el equipo ovetense completará tres sesiones de entrenamiento.