Omar El Hilali y el momento para cambiar la situación en el Espanyol: "A partir de ahí creo que las cosas se verían de otra manera"

El defensa del Espanyol ha hablado de la derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el encuentro contra el Elche de este domingo y de la crisis de resultados que atraviesa actualmente el conjunto de Manolo González

Omar El Hilali sigue siendo uno de los indiscutibles en el once del Espanyol. De hecho el lateral de Marruecos tan solo se ha perdido dos encuentros de LaLiga EA Sports, frente al Valencia y Alavés. Por ello, el jugador de 22 años es uno de los protagonistas de la crisis de resultados que está sufriendo el equipo de Manolo González, que han sufrido seis derrotas en lo que llevamos de año. Sobre ello ha hablado el defensa del equipo perico, además de valorar la derrota del pasado sabado ante el Atlético de Madrid y el choque que se presenta el domingo frente al Elche.

Omar El Hilali hace balance de la derrota ante el Atlético de Madrid

Omar El Hilali ha ofrecido unas declaraciones a los medios oficiales del Espanyol, donde ha querido hablar, en primer lugar, de la derrota contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El lateral de 22 años, que volvió a ser titular y jugar los 90 minutos, analiza así el 'pinchazo' ante los de Simeone: "Creo que el equipo no se dejó ir en ningún momento. Sabíamos que íbamos a un campo muy complicado contra un rival que todos sabemos de la magnitud que es. Pero bueno, ya te digo, el resultado sí que es verdad que no fue positivo, pero nos llevamos también cosas buenas del partido y las cosas que no, pues mejorarlas para este fin de hacerlo bien".

Sin embargo, Omar El Hilali y el Espanyol ya ponen el foco en el siguiente reto, que es el Elche de Eder Sarabia, que atraviesa una crisis de resultados similar que la del conjunto de Manolo González. Además, el defensa de Marruecos reconoce que esta situación podía llegar: "Estamos muy ilusionados, con mucha ambición y con ganas de sacarlo adelante. Sabíamos que podía pasar, todos los equipos tienen rachas. Lo bueno es que en cualquier momento puede cambiar y esperemos que sea esta semana porque tenemos la ambición y la ilusión de que pueda ser así".

Omar El Hilali refleja la importancia de la victoria

En este sentido, Omar El Hilali explica las claves para la mejoría del Espanyol, que ha bajado a la séptima posición de la tabla de LaLiga EA Sports tras la derrota ante el Atlético de Madrid y la victoria del Celta de Vigo al Mallorca: "Hay que incidir en lo defensivo y en lo ofensivo y estamos trabajando día a día para que eso vaya mejorando. Estamos también trabajando mucho lo que es la seguridad defensiva, que creo que es lo que nos ha llevado a principio de temporada a tener esos resultados y a partir de ahí pues ponerlo en el campo". Por último, el jugador de Marruecos sentencia con la 'llave' para empezar a cambiar la actual situación del equipo de Manolo González: "Sencillo, ganar. Al final la palabra es ganar. Ahora mismo ganar sería un punto de inflexión y un cambio y a partir de ahí creo que las cosas se verían de otra manera. Así que la palabra, como te he dicho antes, sería ganar".