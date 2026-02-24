Edu Expósito, un gol para celebrar el centenario con el Espanyol

El jugador del equipo perico se estrenó de cara a puerta en el encuentro contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, en un día en el que alcanzó los 100 partidos vistiendo la camiseta blanquiazul

Edu Expósito fue una de las notas positivas de la derrota del Espanyol frente al Atlético de Madrid el pasado sábado. Manolo González sorprendió con la decisión de dejar en el banquillo del Metropolitano al jugador de 29 años, clave en la que es su cuarta temporada en el conjunto perico. En este sentido, el centrocampista llegó a disputar 21 minutos contra el equipo de Simeone, que le sirvieron para estrenarse de cara a puerta esta campaña y alcanzar los 100 partidos con la camiseta del conjunto perico, ampliando su legado en el equipo catalán.

Edu Expósito y la importancia a nivel anímico del gol ante el Atlético de Madrid

Más allá de Manolo González, Edu Expósito fue uno de los jugadores que habló tras la derrota contra el Atlético de Madrid, aprovechando que cumplía 100 partidos y logró el segundo tanto del equipo perico en el Metropolitano: "Tengo ganas de seguir ayudando al equipo en esas acciones. Poco a poco, encontrarme con el gol está bien. En este equipo todos somos importantes, tanto los que entramos de inicio como los que entramos en la segunda parte. Esperamos llevarnos una victoria lo antes posible, porque eso anímicamente ayuda mucho, y sobre todo no volvernos locos. Tenemos puntos y estamos en una posición muy buena, aunque los de atrás van apretando y ya nos están cogiendo. Pero nosotros, a lo nuestro, que queda mucha Liga". De esta manera, el conjunto catalán bajó a la séptima posición de la tabla de LaLiga EA Sports, superando por un Celta de Vigo que le ganó al Mallorca. Sin embargo, el centrocampista del club blanquiazul volvió a demostrar la importancia que tiene en esta plantilla.

Edu Expósito se ha consolidado en el once del Espanyol, donde es el que más centro realiza de todo el campeonato, con un total de 174. Además, es el segundo que más pases claves ha logrado, por delante de otros grandes futbolistas como Fornals, Luis Milla o Pedri. De esta manera, sus actuaciones y nivel en estas cuatro temporadas le han llevado al jugador de 29 años a alcanzar los 100 partidos con la camiseta del equipo perico. En este sentido, el centrocampista viene de firmar un gran gol contra el Atlético de Madrid, ante el que nada pudo hacer Oblak y, por otro lado, Simeone quiso analizar en rueda de prensa: "El segundo creo que no la ve. Cuando sale la pelota le está tapado Oblak y él termina haciendo gol".

Edu Expósito, con la mente puesta en el Elche

Tras la derrota ante el Atlético de Madrid, el Espanyol pone el foco en el importante encuentro de este domingo frente al Elche en el Martínez Valero. Para ello, Edu Expósito podría volver a ser titultar ante los de Eder Sarabia, en un once que podría tener variaciones con respecto al que salió en el Metropolitano. Además, el buen estado de forma del futbolista de Cubelles es una de las causas para optar por su figura de cara a un choque determinante para los intereses de ambos equipos. Los dos conjuntos que se enfrentarán en la jornada 26 de LaLiga EA Sports no han podido vencer en lo que llevamos de año, sufriendo una crisis de resultados que esperan romper lo antes posible y dejar de mirar a los puestos de abajo de la clasificación.