Fede Valverde ya conoce su castigo por la entrada a Álex Baena

El Comité ya ha hecho pública la sanción que deberá cumplir el jugador del Real Madrid tras ser expulsado en el derbi madrileño que se disputó en el Santiago Bernabéu y en el que vio una cartulina roja directa por una entrada al futbolista del Atlético de Madrid

La historia entre Fede Valverde y Álex Baena ya tiene un nuevo capítulo. Tras el famoso puñetazo que el jugador uruguayo le proporcionó al español en los aledaños del Santiago Bernabéu tras un Real Madrid-Villarreal, el pasado derbi madrileño dejó patente que ambos siguen con cuentas pendientes tras lo sucedido hace tres años.

El pasado domingo, el centrocampista madridista fue protagonista por anotar el segundo gol de los blancos pero también por dejar con un hombre menos a los de Arbeloa. En cuanto vio que Álex Baena ingresaba en el campo, le pilló la matrícula y fue a por él, con la mala suerte de que cuando lo cazó estaba el colegiado del encuentro, Munuera Montero, justo al lado. Y, conocedor de los antecedentes, no se lo pensó y lo echó con tarjeta roja directa.

Así, este miércoles el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho públicas las sanciones correspondientes a esta última jornada liguera disputada y se ha conocido que Fede Valverde tendrá que cumplir el castigo mínimo, es decir, un solo partido.

Según el acta arbitral, Valverde fue expulsado en el minuto 77 del encuentro jugado en el estadio Santiago Bernabéu (3-2) por por "dar una patada a un adversario, sin estar (el balón) a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva".

Así, el Comité de Competición ha decidido aplicar el Artículo 130 del reglamento donde reza lo siguiente: "Se castigará con 1 partido de suspensión el hecho de producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 130.1)".

Ante tal panorama, Valverde será baja ante el Mallorca a la vuelta del parón, el próximo sábado 4 de abril. Cabe recordar que el centrocampista está ahora mismo concentrado con Uruguay para jugar dos amistosos, ante Inglaterra en Wembley y frente Argelia en Turín.

El Real Madrid pierde la batalla ante Competición

El pasado domingo, tras revisar las imágenes una y otra vez, los dirigentes del club blanco se pusieron manos a la obra para reclamar que quedara sin efecto la tarjeta roja que vio Fede Valverde en el derbi madrileño. En la entidad madridista entienden que Valverde fue a disputar el balón pese a que en el acta reflejaba que estaba a una distancia de no ser jugado.

Y este fue el recurso que presentó el Real Madrid, según el Comité: "El Club alegante señala en su escrito que: el balón se encuentra dentro del radio de acción inmediato del jugador, el gesto técnicoejecutado por el Jugador está inequívocamente dirigido a disputar el balón y la acción se desarrolla en un contexto de disputa real y efectiva. En consecuencia, a juicio del Real Madrid CF, resulta objetivamente incorrecto afirmar que el Jugador “no se encontraba a distancia de serjugado el balón” (sic). Sobre la base de dichas alegaciones, solicita que se deje sin efecto la citada expulsión". Pues no ha servido de nada dicho recurso. Fede Valverde tendrá que cumplir su sanción.