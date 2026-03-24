El CTA se posiciona por la tarjeta roja a Fede Valverde y la decisión de Munuera Montero

La RFEF, en su nuevo programa de Tiempo de Revisión' ha dado a conocer su versión sobre la acción del jugador del Real Madrid sobre Álex Baena, dónde le dan la razón al colegiado andaluz por su expulsión al uruguayo

El Real Madrid - Atlético de Madrid dejó varias polémicas a lo largo del partido que tuvo lugar en el Bernabéu. Una de ellas fue la tarjeta roja que recibió Fede Valverde en el minuto 77, por una entrada sobre Álex Baena en la que Munuera Montero no tuvo en dudas en expulsarle del encuentro. Tras ello, el Comité Técnico de Árbitros ha dado su veredicto sobre la decisión tomada, dándole la razón al colegiado andaluz y respaldándole, a pesar de las diferentes opiniones sobre la acción. De esta manera, falta por confirmar la sanción del futbolista uruguayo.

El CTA respalda la decisión tomada por Munuera Montero

Munuera Montero le indicó el camino de los vestuarios a Fede Valverde. Tras ello, el colegiado del derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid explicó en el acta arbitral el motivo de la tarjeta roja y expulsión al futbolista uruguayo: "Por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado empleando una fuerza excesiva". De esta manera, el centrocampista se expone a una sanción de dos partidos, por lo que podría ser baja en la convocatoria de Arbeloa para la visita al Mallorca en Montilivi y la del Girona al Bernabéu. Tras ello, el propio técnico salmantino compartió sus sensaciones sobre la acción en la rueda de prensa posterior al triunfo frente a los de Simeone: "Él me ha dicho que era fuerza excesiva, yo no lo considero como tal. Una entrada, como hay muchas, y sobre todo muy, muy, muy abajo, sin posibilidad alguna de hacer daño ni lesionar al rival y, bueno, pues esa es mi visión".

Sin embargo, el Comité Técnico de Árbitros ha salido al pasado y le ha dado la razón a Munuera Montero por mostrar la tarjeta roja a Fede Valverde, tal y como han explicado en el programa 'Tiempo de Revisión': "El colegiado sanciona la acción con tarjeta roja directa, al interpretar que da una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva. La sala VAR, tras revisar las imágenes en diferentes ángulos y velocidad, confirma que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad son compatibles con juego brusco grave y decide no intervenir al considerar que no existe error claro y manifiesto en la decisión de campo. Para el CTA las decisiones adoptadas tanto en el terreno de juego como en el VOR fueron adecuadas".

Arbeloa apunta a perder a Fede Valverde para los siguientes encuentros de LaLiga

De esta manera, Arbeloa, a la espera de la confirmación de la sanción a Fede Valverde, apunta a perder al uruguayo para los inminentes encuentros de LaLiga, ante Girona y/o Mallorca. Sin embargo, la buena noticia es que el centrocampista podría descansar tras los compromisos internaciones en este parón de selecciones, dónde el combinado de Marcelo Bielsa se verá las caras con Inglaterra este viernes y con Argelia el próximo martes. En este sentido, el futbolista de Montevideo podría llegar con mejores sensaciones a los encuentros de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern de Munich, programados para el martes 7 de abril y miércoles 15 del mismo mes.