España apunta a Serbia como próximo rival tras la cancelación de la Finalissima contra Argentina

El combinado de Luis de la Fuente se enfrentará a la selección que dirige actualmente Paunovic en un amistoso que tendrá luugar el próximo viernes 27 de marzo, fecha programada en un principio para el encuentro contra los de Scaloni

La Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Fútbol Argentino han hecho oficial la cancelación de la Finalíssima, tras días de negociaciones y con un posible estadio, entre otros, para acoger el choque, el Bernabéu. Tras ello, la RFEF se ha puesto manos a la obra para poder llegar a un acuerdo con otra selección y poder aprovechar la ventana FIFA de este mes de marzo para disputar algunos encuentros. Uno de ellos será contra Serbia, el próximo viernes 27 de marzo, por lo que los de Luis de la Fuente se verán las caras con Paunovic.

Luis de la Fuente, con la mirada puesta en el parón de marzo

España ha dejado claro en su comunicado las intenciones que tenía de jugar la Finalíssima, tal y como ha informado oficialmente la Federación Española de Fútbol esta tarde: "Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial. Y, además, ha trabajado intensamente para ello. España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones". Sin embargo, los planes de 'La Roja' pasaban por encontrar un rival en la ventana FIFA que va a tener lugar en este mes de marzo, aprovechando además la fecha que había estipulada para disputar el encuentro frente a Argentina, el próximo viernes 27 de marzo.

De esta manera, el Diario AS ha informado que la selección elegida es Serbia, uno de los combinados que además iba a hacer acto de presencia en Qatar durante la fecha de la Finalíssima. Por ello, la misma fuente ha detallado que el partido entre los de Luis de la Fuente y Paunovic, extécnico del Real Oviedo, se verán las caras el viernes 27 de marzo, cerrando así un acuerdo pocas horas después de confirmarse la cancelación de la Finalíssima contra Argentina, dada la falta de acuerdo con la Asociación de Fútbol Argentino, como ha detallado la UEFA en su comunicado oficial. Además, el mismo medio apunta que el choque que había fijado en Doha ante Eigpto que cancelado, por lo que se busca un nuevo rival para el lunes 30 del mismo mes.

España busca rivales para las últimas pruebas antes del Mundial

Una vez sabido que España no se enfrentará ante Argentina y que se cancela la Finalíssima, la Real Federación Española de Fútbol sigue buscando más rivales para el parón de selecciones de marzo, en el que será una de las últimas pruebas antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además, la de este mes será la última convocatoria de Luis de la Fuente antes del prestigioso torneo, con varias dudas e incógnitas que rodean al técnico de Haro.

Una de ellas es Nico Williams, que lleva desde el pasado 11 de febrero sin dsiputar un partido con el Athletic Club, activando la alarma en el conjunto de Ernesto Valverde. Otras dudas pueden llegar en la parcela defensiva, dado el gran rendimiento de Marcos Llorente y Pubill, además de Eric García. Por el contrario, Dani Carvajal podría ser una de las ausencias más destacadas en la siguiente lista de 'La Roja', ya que está teniendo poco protagonismo en este Real Madrid de Arbeloa.