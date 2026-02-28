Ni una marcianada de Marc Márquez evita la pole de Marco Bezzecchi en Tailandia

Marco Bezzecchi está siendo el más rápido en Burinam y saldrá en la pole, aunque cuando parecía que tenía una ventaja sideral, una vuelta estratosférica de Marc Márquez ha estado a punto de dejarle sin el puesto de honor, sintiendo la presión del campeón

Si algo ha dejado clara la pretemporada del mundial de MotoGP y las primeras sesiones del año en Burinam es que Marco Bezzecchi es el hombre a batir y por tanto, no sorprende que se haya llevado la primera pole del año, sin embargo, Marc Márquez ha estado cerca, cerquísima de superarle en una vuelta antológica que le ha dejado a milésimas de la Aprilia del 72. Bez es el favorito, pero pese a ello siente el aliento del campeón, que ahora podrá meter presión a una vuelta. De hecho, el italiano en su siguiente intento, cuando trataba de poner más distancia, se ha ido al suelo sin consecuencias, lo que no le va a impedir ser el referente dentro de unas horas. Tras ellos, un sorprendente Raúl Fernández y como punto a destacar, el 5º puesto de Jorge Martín.

Pecco vuelve a fallar

El primer protagonista negativo del día volvió a ser el que tristemente está siendo un habitual de este dudoso honor, Pecco Bagnaia. El bicampeón se quedó fuera de los 10 primeros y volvía a tener que pasar por la agonía de la Q1, un problema muy serio, más teniendo en cuenta que junto a él habían caído Raúl Fernández, Franco Morbidelli. El español con la Aprilia parecía mejor a una vuelta y el italiano lleva un fin de semana muy cómodo, y en los 15 minutos de pugna contra el crono, lo aprovecharon. Fernández y Morbidelli pasaron, dejando a Pecco 13º, en gran parte debido a la mala suerte de que una caída del piloto del VR46 le dejó sin opciones de hacer un último intento. Aún así, un duro golpe para el 63, que tendrá que remontar.

Bezzecchi, en otra liga

El viernes quedó claro que Marco Bezzecchi es el mejor a una vuelta en Burinam y en los primeros minutos de la Q2 quedó demostrado. Aunque tardó un poco en salir, el italiano de Aprilia aprovechó su tanda inicial para bajar hasta el 1:28:6, más lento que el viernes pero suficiente para liderar con más de tres décimas respecto al segundo, que precisamente fue Jorge Martín, demostrado la superioridad de las motos de Noale, con Raúl Fernández tercero. El problema lo tenía Ducati, pues de inicio la mejor máquina de Borgo Panigale era Fabio Di Giannantonio, 5º, con la KTM de Pedro Acosta justo delante. Aunque todo podía pasar en los cinco minutos finales.

Y en la última tanda, Marc Márquez. Puede no tener la mejor moto, pero es el mejor piloto. En su primer intento voló para ponerse en casco rojo en el primer, el segundo y el tercer sector, sin embargo, algo de tráfico en el tramo final le dejó apenas a 35 milésimas de Bezecchi, por lo que saldrá segundo. El de Aprilia ya no pudo mejorar, pues se fue al suelo cuando venía haciendo una buena vuelta final, lo que no le impedirá ser el favorito en la sprint. Tras ellos partirá Raúl Fernández, seguido de Di Giannantonio y un gran Jorge Martín, 5º. La primera KTM, Pedro Acosta, ha sido 6º; Álex Márquez abrirá la tercera línea junto a Ai Ogura y Fabio Morbidelli y cerrando estos puestos de honor, la Honda de Joan Mir, Brad Binder y Johann Zarco.