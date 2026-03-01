Azpilicueta rebaja la euforia y explica cómo está tras pedir el cambio
El navarro, que sufrió un golpe y tuvo que retirarse, se queda con "el pasito adelante" del equipo blanquirrojo: "Casi nos llevamos los tres puntos"
"Un empate es un punto. Por supuesto que al descanso íbamos 2-0 perdiendo y el equipo ha demostrado una gran capacidad de reacción. Al final casi nos llevamos los tres puntos. Así que bueno, un puntito más de cara al objetivo. Tras la primera parte sí, porque íbamos 2-0 perdiendo, pero la sensación que teníamos era que, cuando estábamos bien posicionados y hacíamos las cosas que habíamos hablado, creábamos peligro, ¿no? Por eso en la segunda parte había que dar un pasito adelante, porque ya quedaba menos tiempo; hemos conseguido ese 2-1 y, a partir de ahí, hemos seguido apretando, así que orgulloso del carácter del equipo", resumía César Azpilicueta.
Insistía el zaguero del Sevilla FC en que no puede desatarse la euforia por el 2-2, redundando en la apuesta de esta semana por la calma: "Bueno, tranquilidad. La verdad qes ue esta semana la hemos vivido con tranquilidad. Sabemos lo que significa el derbi para la ciudad, para nuestra afición. Hemos tenido una semana de preparación. Quizás en la primera vuelta fue todo más... ¿no? Sabemos lo que significa, pero donde se juega realmente es en el césped y lo que queremos es darle la alegría a la afición después. Entonces, contentos por el punto. Por supuesto que nunca te gusta perder contra el rival en un derbi, así que hemos conseguido ese punto y a seguir mejorando de cara al futuro".
Mejor en la segunda vuelta
"Siempre es positivo sumar. En la primera vuelta quizás no encontramos... Sólo dos partidos yo creo que ganamos seguidos o empatar y ganar, porque luego perdíamos, y eso al final te va mermando la confianza. No te permite tener esa consistencia en el juego. También esa solidez defensiva, pues, a pesar de encajar dos goles, hoy tampoco nos han llegado en muchas situaciones. A partir de ahí, yo creo que siendo fuertes atrás con los jugadores que tenemos adelante ya nos vamos conociendo más. El equipo va con más confianza. Empatamos un 2-0 en Elche, que fue muy importante. Hemos igualado un 2-0 hoy. Hay que seguir mejorando".
Un derbi planificado
"Lo que sí que puedo decir es que el equipo había preparado bien el partido. Sabíamos las posiciones que teníamos que coger en ataque, sobre todo porque era un partido que con balón íbamos a poder tener espacios, pero que había que usarlos bien; y no perder balones fáciles. En la ida fue lo que nos hizo mucho daño, porque ellos tienen cuatro jugadores arriba que son muy dinámicos y que muchas veces se quedan descolgados y, a partir de ahí, te montan transiciones. Yo creo que se ha demostrado en el segundo gol. Ha sido Ez Abde que ha llegado y ha sido en la línea de atrás que han entrado y han metido gol. Esos movimientos los teníamos trabajados, pero, aun así, tienen su resultado. Siempre hay que ir dando pasos hacia adelante y, ahora, hemos conseguido ese 30, pero aún quedan muchos puntos por delante".
Las molestias que le hicieron salir
"Bien, bien, con ganas. La verdad es que he tenido ahí un pequeño golpe. Fueron unos momentos duros cuando tuve esas lesiones y no me permitieron tener esa consistencia y estar disponible para el equipo. Ya poco a poco intentando mejorar a nivel personal".