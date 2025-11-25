Borussia Dortmund - Villarreal: alineaciones confirmadas de la Jornada 5 de la UEFA Champions League

El Villarreal afronta este martes uno de esos partidos que definen una temporada. Tras una fase de grupos llena de tropiezos, la visita ante el Borussia Dortmund se presenta como la última oportunidad para sostener el sueño europeo. Puntuar en el Signal Iduna Park ya es una obligación para un equipo que llega con poco margen, muchas dudas y un contexto competitivo que no perdona errores.

Un Villarreal al límite necesita sumar para no quedar desahuciado en Europa

La inesperada derrota ante el Pafos y el solitario punto obtenido en las primeras cuatro jornadas dejaron al Villarreal sin margen. Necesita ganar tres de los cuatro partidos restantes, y aun así no existe garantía de clasificación, lo que da una dimensión exacta del desafío que se plantea en Dortmund. Tras este duelo, deberá viajar también al campo del Bayer Leverkusen y cerrar la liguilla recibiendo a Copenhague y Ajax, dos citas que parecen asequibles… pero que dependerán por completo de lo que ocurra en Alemania.

El equipo de Marcelino llega reforzado moralmente tras el triunfo frente al Mallorca, un 2-1 trabajado en La Cerámica y decidido por un gol agónico de Tani Oluwaseyi. Es la clase de victoria que ayuda a respirar, aunque no a ocultar los problemas: las bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala siguen condicionando la defensa y la duda de Mouriño no ayuda en un partido que se prevé de máxima exigencia física.

Un Dortmund imprevisible: capaz de lo mejor… y de lo peor

El Borussia Dortmund vive instalado en una contradicción constante. Capaz de derrotar con solvencia al Athletic por 4-1 en su único partido europeo en casa, pero también de encajar un 4-1 ante el Manchester City o de dejarse remontar ventajas de dos goles, como ante la Juventus en el debut o el pasado sábado frente al Stuttgart. Esa montaña rusa explica por qué es un equipo temible y, al mismo tiempo, vulnerable.

Su planteamiento habitual, con defensa de tres centrales —Emre Can, Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck—, se sostiene en dos carrileros muy profundos y extremos explosivos como Adeyemi y Beier. Para cualquier defensa adelantada, la combinación entre los balones largos de Schlotterbeck y la velocidad de sus atacantes se convierte en una amenaza constante. Y entre líneas aparece siempre la figura de Guirassy, referencia ofensiva y uno de los delanteros más determinantes de esta fase de grupos.

Un examen a la altura del escenario

Marcelino sabe que su equipo necesita un partido casi perfecto para no quedar matemáticamente fuera. El Villarreal, que históricamente ha competido bien en escenarios hostiles, deberá recuperar esa versión para mantenerse con vida en Europa.

Alineaciones confirmadas del partido Borussia Dortmund - Villarreal, correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Champions League

Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Anselmino, Anton, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Nmecha; Adeyemi, Brandt, Guirassy

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Thomas Partey, Santi Comesaña, Buchanan; Nicolás Pepe y Tani Oluwaseyi.