Borussia Dortmund - Villarreal: resultado, resumen y goles del partido de la jornada 5 de la UEFA Champions League
El equipo de Marcelino visita el Signal Iduna Park obligado a sumar para no quedarse sin opciones casi definitivas
Final del partido.
Lo veníamos diciendo en la previa. El Dortmund había marcado 4 goles en 3 de los cuatro partidos disputados hasta el momento en la Champions. Pues hoy lo ha vuelto a hacer. Una primera parte bastante buena del Villarreal, pero el dominio no se tradujo en efectividad. Sí lo hicieron los alemanes. En la segunda parte, el penalti y la expulsión de Foyth marcaron el partido.
Y llega el cuarto del Dortmund. Gol de Svenson. Centro desde la izquierda de Groß, cuyo centro va medido a la cabeza del lateral del Dortmund.
Se añaden cinco minutos.
Segunda parte muy plácida para el Dortmund. Se le ha puesto el partido muy de cara a los de Niko Kovac.
¡Al larguero Fabio Silva!
El ex de Las Palmas estrella el balón en el larguero.
¡Penalti para el Dortmund!
Un dolor de cabeza Adeyemi para Cardona. Se le marchó el atacante y Cardona lo agarra y lo derriba
Los débiles intentos de los castellonenses llegan de acciones aisladas a la contra. Da la sensación de que los de Marcelino están anímicamente fuera del partido.
Intenta tener el balón el Villarreal. Los de Marcelino saben que cualquier gol más en contra o a favor pueden decidir la futura y casi imposible intentona de clasificación.
Doble cambio en el Villarreal.
Se retiran Pépé y Thomas y entran Moleiro y Rafa Marín.
¡A punto Pépé!
Falta peligrosa aunque algo escorada y Pépé no se lo pensó dos veces y disparó directamente. Su disparo obliga a intervenir a Kobel.
El colmo de la mala suerte. El intento de despeje de Thomas rebota en Adeyemi y el balón se cuela dentro.
¡El tercero del Dortmund!
Gol de Adeyemi
Duro golpe el que ha recibido el Villarreal. Una buena primera parte, en la que encaja gol en el último minuto y ahora con el gol de rechace en el penalti...
¡Gol de Guirassy!
El colmo de los colmos. Para el penalti Junior con su pierna, y el rechace le cae manso al propio Guirassy, que anota a placer. Muy cuesta arriba se le pone todo a los de Marcelino.
¡Pita penalti y roja para Foyth!
No se ve claro que termine de dar en la mano. El árbitro estaba juzgando la opción de sacarle roja al argentino.
Va a verlo al VAR. Parece que no es mano.
El disparo de Adeyemi a bocajarro lo desvía Foyth, al parecer era con la mano, aunque en la repetición hay más dudas de lo que parecía en directo.
¡PENALTI PARA EL DORTMUND!
¡De nuevo Buchanan!
El mejor sin duda del Villarreal. Balón al espacio de Sergi Cardona y la definición del canadiense la corta a la perfección Svenson.
¡Comienza la segunda parte en Alemania!
Balón que pone en juego el Villarreal, que buscará la remontada.
Descanso. Se va por debajo en el marcador el Villarreal.
Sensación bastante frustrante para el submarino amarillo. Ha dominado durante buena parte de la primera mitad, con ocasiones de peligro claro, más que los alemanes.
Resultado injusto en el Signal Iduna Park.
Da gol el árbitro. Sube al marcador el primer tanto del partido.
Ojo porque se está revisando el gol por posible mano de Anton. Es dudosa.
¡GOL DE GUIRASSY!
Córner desde la derecha. Anton cabecea y el rechace le cae a Guirassy que la empuja con la cabeza bajo palos.
Se añade un minuto.
¡La tiene el Dortmund! Gran acción individual de Adeyemi. Tiene que intervenir Luiz Junior. Partido de ida y vuelta.
Puede seguir sin problemas el ariete del Villarreal.
Se duele Pépé en el suelo tras llevarse un golpe en el talón. Acción fortuita pero dolorosa.
Ya se puede decir sin duda que el Villarreal le ha dado la vuelta al dominio del partido. Está compitiendo muy bien el equipo de Marcelino.
Qué peligro tiene el Villarreal a la contra. Balón largo a la carrera de Oluwaseyi. Se zafa del primer defensor, pero no puede con Anton.
Gran acción ensayada de los de Marcelino. Sorprendió en la frontal del área Gueye, cuyo disparo se marchó alto por poco. Empieza a mandar el Villarreal.
Falta muy peligrosa para el Villarreal. De nuevo Buchanan incordiando.
Se le ha ido una gran ocasión al Villarreal. Balón que le llega a Buchanan en la frontal, cuyo disparo se va mordido y se marcha a córner. El más activo sin duda el canadiense.
Pérdida muy peligrosa de Gueye que desemboca en la acción más peligrosa del encuentro para el Dortmund. Presión muy alta de los de Kovac.
Falta lateral botada por Yan Couto que despeja la zaga del Villarreal. El rechace le cae a Adeyemi, cuyo disparo se va muy desviado.
El guion de partido sigue siendo el mismo. Partido con un ritmo muy alto con dominio del balón de los de Kovac, aunque el Villarreal con sensación de peligro cada vez que ataca.
Pues la primera que ha tenido el submarino amarillo ha ido dentro, aunque invalidada. Lo veníamos diciendo, que el Dortmund atrás sufre.
¡Gol anulado al Villarreal!
Gran acción combinativa de los de Marcelino. Disparo rechazado de Thomas que acaba en los pies de Buchanan, que estaba en fuera de juego.
Lo intenta Guirassy aunque bien atento al cruce Foyth. Necesita más calma el Villarreal.
Dominio local en los primeros minutos. Puede ser el plan de partido de Marcelino. Enfocarse en las transiciones ofensivas.
Empieza fuerte el Dortmund. Segundo córner en tan solo un minuto.
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
¡¡SALTAN AMBOS EQUIPOS AL SIGNAL IDUNA PARK!!
Esto está a punto de comenzar
Ya ha sonado el 'You'll never walk alone' en el Signal Iduna Park. Uno de los himnos más bonitos del fútbol mundial. Ambiente gélido pero de partido grande en Alemania.
Marcelino busca sorprender a los de Kovac con la velocidad de sus atacantes: Pepe y Oluwaseyi. La duda parece estar en quién ocupará el flanco izquierdo. A priori, Comesaña será el que esté más en esa zona.
El calentamiento de Luiz Júnior sobre el césped:
Noche muy fría en Dortmund. 3 grados de temperatura se esperan durante el partido. Habrán ido bien abrigados los aficionados del Villarreal.
Dato que asusta: el Dortmund ha anotado cuatro goles en tres de los partidos que llevamos de momento en la Champions (Juventus, Athletic y Copenhague). En Bundesliga sí se han mostrado algo más irregulares.
La afición groguet ya está en la zona visitante del Signal Iduna Park:
Niko Kovac también ha elegido a sus once jugadores que saldrán como titular en el Signal Iduna Park:
Kobel; Couto, Anselmino, Anton, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Nmecha; Adeyemi, Brandt, Guirassy
Ya hay alineación por parte del Villarreal:
Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Comesaña, Thomas, Buchanan, Pape Gueye; Pépé, Oluwaseyi.
El duelo de hoy tendrá tintes emotivos. Y es que será la primera vez que ambos equipos se enfrentan en Europa. Los alemanes han jugado hasta el 42 ocasiones ante equipos españoles, con un balance de 14 victorias, 11 empates y 17 derrotas.
Santi Comesaña analizó en la previa el vital encuentro ante el Dortmund.
El gallego se mostró confiado en poder llevarse los tres puntos de Alemania. "No sería ninguna locura, pero no podemos ponernos la presión de que sea una final, porque aunque ganaramos tampoco estaremos clasificados".
Lo que sí está claro es que en caso de ganar, supondría "un chute de energía y confianza para el equipo".
Los de Marcelino no estarán solos. Casi 1200 aficionados castellonenses se darán cita en el Signal Iduna Park, uno de los estadios más emblemáticos de Europa, con su imponente 'muro amarillo'.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del encuentro entre Borussia Dortmund y Villarreal
El Villarreal encara en Alemania uno de los partidos más determinantes de su temporada. Con solo un punto tras cuatro jornadas y tras una dolorosa derrota en Chipre, el equipo de Marcelino se mide a un Borussia Dortmund irregular, capaz de firmar grandes partidos pero también de desconectarse por momentos. El Submarino necesita puntuar para mantener una mínima esperanza de clasificación.
El Villarreal busca reaccionar en un escenario imponente
El Submarino llega al Signal Iduna Park consciente de que el margen de error es prácticamente nulo. La derrota ante el Pafos dejó muy tocada su situación europea, pero el triunfo en Liga frente al Mallorca ha devuelto algo de oxígeno, al menos anímico. El gol en el tramo final de Tani Oluwaseyi permitió regresar del parón con buenas sensaciones, aunque Marcelino afronta el duelo aún con bajas importantes. Logan Costa y Willy Kambwala siguen fuera, mientras que Santiago Mouriño, finalmente, estará disponible pese a sus molestias en el tobillo derecho.
Marcelino se mostró convencido de que su equipo dará la cara. “Hasta ahora no hemos tenido ese punto de suerte que nos ha faltado para rubricar nuestro buen juego”, explicó el técnico, recordando la necesidad de competir al máximo en un escenario que calificó como “idílico”. Advirtió del ritmo altísimo de los equipos alemanes y de la importancia de mantener la concentración: “Si nos acercamos a nuestro top, estaremos muy cerca de la victoria”, afirmó.
El técnico evitó tachar el partido de final, aunque admitió su trascendencia: “Ganar aquí no significa que vayamos a pasar de fase y perder tampoco nos elimina. Pero una derrota nos deja sin margen”.
El Dortmund, poderoso en casa pero vulnerable en sus bajones
El Borussia Dortmund llega al duelo tras un 3-3 ante el Stuttgart en un encuentro que destapó sus dos caras: la del equipo que golpea con facilidad… y la del que concede demasiado. En la Bundesliga solo han perdido un partido, pero los empates le han alejado de la pelea por el liderato. En Champions, su trayectoria refleja esa irregularidad: victorias contundentes ante Athletic Club y Copenhague, un empate frenético ante la Juventus (4-4) y una goleada encajada ante el Manchester City.
Niko Kovac mantiene su apuesta por una defensa de tres y un bloque ofensivo vertical liderado por Guirassy, Adeyemi y Beier. Su fortaleza en casa, donde ya golearon al Athletic, convierte el reto del Villarreal en uno de los más exigentes del grupo.
Comesaña lanza un mensaje: “Ganar al Dortmund no sería ninguna locura”
Santi Comesaña insistió en que el equipo cree en sus posibilidades pese a la clasificación. “No estamos haciendo las cosas mal. Si seguimos jugando así, los resultados llegarán”, defendió el gallego, recordando que la victoria en un estadio de tanto prestigio sería “un chute de energía” para todos. Subrayó la necesidad de ser agresivos y exigir al Dortmund en defensa: “Ellos generan mucho, pero también les generan mucho. Debemos aprovecharlo”.
El Submarino afronta el reto sabiendo que solo tiene un punto y que necesita empezar a sumar de inmediato. En Dortmund comienza su penúltima oportunidad de engancharse a Europa.