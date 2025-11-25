Borussia Dortmund - Villarreal: resultado, resumen y goles del partido de la jornada 5 de la UEFA Champions League

El equipo de Marcelino visita el Signal Iduna Park obligado a sumar para no quedarse sin opciones casi definitivas

Los de Marcelino no estarán solos. Casi 1200 aficionados castellonenses se darán cita en el Signal Iduna Park, uno de los estadios más emblemáticos de Europa, con su imponente 'muro amarillo'.

Lo que sí está claro es que en caso de ganar, supondría " un chute de energía y confianza para el equipo ".

El gallego se mostró confiado en poder llevarse los tres puntos de Alemania. " No sería ninguna locura , pero no podemos ponernos la presión de que sea una final, porque aunque ganaramos tampoco estaremos clasificados ".

El duelo de hoy tendrá tintes emotivos. Y es que será la primera vez que ambos equipos se enfrentan en Europa . Los alemanes han jugado hasta el 42 ocasiones ante equipos españoles, con un balance de 14 victorias, 11 empates y 17 derrotas.

Dato que asusta: el Dortmund ha anotado cuatro goles en tres de los partidos que llevamos de momento en la Champions (Juventus, Athletic y Copenhague). En Bundesliga sí se han mostrado algo más irregulares.

Noche muy fría en Dortmund . 3 grados de temperatura se esperan durante el partido. Habrán ido bien abrigados los aficionados del Villarreal.

Marcelino busca sorprender a los de Kovac con la velocidad de sus atacantes: Pepe y Oluwaseyi . La duda parece estar en quién ocupará el flanco izquierdo. A priori, Comesaña será el que esté más en esa zona.

Ya ha sonado el 'You'll never walk alone' en el Signal Iduna Park. Uno de los himnos más bonitos del fútbol mundial. Ambiente gélido pero de partido grande en Alemania.

Gran acción combinativa de los de Marcelino. Disparo rechazado de Thomas que acaba en los pies de Buchanan, que estaba en fuera de juego.

Pues la primera que ha tenido el submarino amarillo ha ido dentro, aunque invalidada. Lo veníamos diciendo, que el Dortmund atrás sufre.

El guion de partido sigue siendo el mismo. Partido con un ritmo muy alto con dominio del balón de los de Kovac, aunque el Villarreal con sensación de peligro cada vez que ataca.

Falta lateral botada por Yan Couto que despeja la zaga del Villarreal. El rechace le cae a Adeyemi, cuyo disparo se va muy desviado.

Pérdida muy peligrosa de Gueye que desemboca en la acción más peligrosa del encuentro para el Dortmund. Presión muy alta de los de Kovac.

Se le ha ido una gran ocasión al Villarreal. Balón que le llega a Buchanan en la frontal, cuyo disparo se va mordido y se marcha a córner. El más activo sin duda el canadiense.

Gran acción ensayada de los de Marcelino. Sorprendió en la frontal del área Gueye, cuyo disparo se marchó alto por poco. Empieza a mandar el Villarreal.

Qué peligro tiene el Villarreal a la contra. Balón largo a la carrera de Oluwaseyi. Se zafa del primer defensor, pero no puede con Anton.

Ya se puede decir sin duda que el Villarreal le ha dado la vuelta al dominio del partido. Está compitiendo muy bien el equipo de Marcelino.

Córner desde la derecha. Anton cabecea y el rechace le cae a Guirassy que la empuja con la cabeza bajo palos.

Sensación bastante frustrante para el submarino amarillo. Ha dominado durante buena parte de la primera mitad, con ocasiones de peligro claro, más que los alemanes.

El mejor sin duda del Villarreal. Balón al espacio de Sergi Cardona y la definición del canadiense la corta a la perfección Svenson.

El disparo de Adeyemi a bocajarro lo desvía Foyth, al parecer era con la mano, aunque en la repetición hay más dudas de lo que parecía en directo.

No se ve claro que termine de dar en la mano. El árbitro estaba juzgando la opción de sacarle roja al argentino.

El colmo de los colmos. Para el penalti Junior con su pierna, y el rechace le cae manso al propio Guirassy, que anota a placer. Muy cuesta arriba se le pone todo a los de Marcelino.

Duro golpe el que ha recibido el Villarreal. Una buena primera parte, en la que encaja gol en el último minuto y ahora con el gol de rechace en el penalti...

El colmo de la mala suerte. El intento de despeje de Thomas rebota en Adeyemi y el balón se cuela dentro.

Falta peligrosa aunque algo escorada y Pépé no se lo pensó dos veces y disparó directamente. Su disparo obliga a intervenir a Kobel.

Intenta tener el balón el Villarreal. Los de Marcelino saben que cualquier gol más en contra o a favor pueden decidir la futura y casi imposible intentona de clasificación.

Los débiles intentos de los castellonenses llegan de acciones aisladas a la contra. Da la sensación de que los de Marcelino están anímicamente fuera del partido.

Un dolor de cabeza Adeyemi para Cardona. Se le marchó el atacante y Cardona lo agarra y lo derriba

Segunda parte muy plácida para el Dortmund. Se le ha puesto el partido muy de cara a los de Niko Kovac.

Y llega el cuarto del Dortmund. Gol de Svenson. Centro desde la izquierda de Groß, cuyo centro va medido a la cabeza del lateral del Dortmund.

Lo veníamos diciendo en la previa. El Dortmund había marcado 4 goles en 3 de los cuatro partidos disputados hasta el momento en la Champions. Pues hoy lo ha vuelto a hacer. Una primera parte bastante buena del Villarreal, pero el dominio no se tradujo en efectividad. Sí lo hicieron los alemanes. En la segunda parte, el penalti y la expulsión de Foyth marcaron el partido.

El Villarreal encara en Alemania uno de los partidos más determinantes de su temporada. Con solo un punto tras cuatro jornadas y tras una dolorosa derrota en Chipre, el equipo de Marcelino se mide a un Borussia Dortmund irregular, capaz de firmar grandes partidos pero también de desconectarse por momentos. El Submarino necesita puntuar para mantener una mínima esperanza de clasificación.

El Villarreal busca reaccionar en un escenario imponente

El Submarino llega al Signal Iduna Park consciente de que el margen de error es prácticamente nulo. La derrota ante el Pafos dejó muy tocada su situación europea, pero el triunfo en Liga frente al Mallorca ha devuelto algo de oxígeno, al menos anímico. El gol en el tramo final de Tani Oluwaseyi permitió regresar del parón con buenas sensaciones, aunque Marcelino afronta el duelo aún con bajas importantes. Logan Costa y Willy Kambwala siguen fuera, mientras que Santiago Mouriño, finalmente, estará disponible pese a sus molestias en el tobillo derecho.

Marcelino se mostró convencido de que su equipo dará la cara. “Hasta ahora no hemos tenido ese punto de suerte que nos ha faltado para rubricar nuestro buen juego”, explicó el técnico, recordando la necesidad de competir al máximo en un escenario que calificó como “idílico”. Advirtió del ritmo altísimo de los equipos alemanes y de la importancia de mantener la concentración: “Si nos acercamos a nuestro top, estaremos muy cerca de la victoria”, afirmó.

El técnico evitó tachar el partido de final, aunque admitió su trascendencia: “Ganar aquí no significa que vayamos a pasar de fase y perder tampoco nos elimina. Pero una derrota nos deja sin margen”.

El Dortmund, poderoso en casa pero vulnerable en sus bajones

El Borussia Dortmund llega al duelo tras un 3-3 ante el Stuttgart en un encuentro que destapó sus dos caras: la del equipo que golpea con facilidad… y la del que concede demasiado. En la Bundesliga solo han perdido un partido, pero los empates le han alejado de la pelea por el liderato. En Champions, su trayectoria refleja esa irregularidad: victorias contundentes ante Athletic Club y Copenhague, un empate frenético ante la Juventus (4-4) y una goleada encajada ante el Manchester City.

Niko Kovac mantiene su apuesta por una defensa de tres y un bloque ofensivo vertical liderado por Guirassy, Adeyemi y Beier. Su fortaleza en casa, donde ya golearon al Athletic, convierte el reto del Villarreal en uno de los más exigentes del grupo.

Comesaña lanza un mensaje: “Ganar al Dortmund no sería ninguna locura”

Santi Comesaña insistió en que el equipo cree en sus posibilidades pese a la clasificación. “No estamos haciendo las cosas mal. Si seguimos jugando así, los resultados llegarán”, defendió el gallego, recordando que la victoria en un estadio de tanto prestigio sería “un chute de energía” para todos. Subrayó la necesidad de ser agresivos y exigir al Dortmund en defensa: “Ellos generan mucho, pero también les generan mucho. Debemos aprovecharlo”.

El Submarino afronta el reto sabiendo que solo tiene un punto y que necesita empezar a sumar de inmediato. En Dortmund comienza su penúltima oportunidad de engancharse a Europa.