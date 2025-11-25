Borussia Dortmund 4-0 Villarreal: Naufragio en 'aguas' alemanas

El Villarreal volvió a chocar contra un escenario que se le está haciendo eterno en esta Champions. La goleada encajada en Dortmund (4-0) hunde las opciones de un equipo que suma solo un punto tras cinco jornadas y que ahora necesitaría un milagro para meterse en el playoff. El plan de Marcelino funcionó durante casi toda la primera mitad, pero el gol encajado en la última acción del descuento quebró cualquier posibilidad de pelear de tú a tú en Alemania.

Un primer acto digno… que se derrumba en el final

Durante más de 45 minutos, el Submarino ofreció su versión más reconocible en Europa. Ordenado, solidario y capaz de salir con claridad a la contra, el Villarreal logró frenar el ímpetu inicial del Dortmund, que apenas inquietó a Luiz Júnior salvo en acciones a balón parado. De hecho, fue el conjunto español el que acumuló las mejores llegadas, sobre todo por la banda de Buchanan, que dispuso de varias oportunidades claras para adelantar a los suyos. Incluso marcó un tanto bien anulado por fuera de juego y Gueye rozó el travesaño en una acción ensayada.

El plan era bueno. El Submarino se sentía cómodo y Marcelino había conseguido enfriar el ambiente del Signal Iduna Park. Pero la Champions castiga cualquier titubeo, y en la última jugada del primer tiempo, un córner botado por Svensson acabó en tragedia. Anton, Anselmino y Guirassy encadenaron toques en el área y el delantero germano firmó el 1-0 que cambió el partido. La protesta amarilla por una posible mano previa fue inútil. El golpe psicológico, enorme.

La expulsión de Foyth sentencia la noche y desata la goleada

La segunda mitad comenzó como debía comenzar para un equipo herido: con una ocasión clarísima. Buchanan volvió a rozar el empate, pero Svensson se interpuso. Y en la siguiente acción, todo se vino abajo. En una jugada llena de rechaces dentro del área, Adeyemi remató a bocajarro y Foyth sacó el balón en la línea con un brazo que generó debate. El VAR llamó a Massa, que mantuvo su decisión: penalti y roja. Ahí se acabó el partido.

Para colmo, Luiz Júnior detuvo el lanzamiento de Guirassy, pero el rebote cayó en los pies del delantero, que firmó el 2-0. El infortunio se convirtió enseguida en castigo, porque cuatro minutos después un despeje dentro del área golpeó en Adeyemi y se transformó en el tercer tanto. A partir de ahí, el Villarreal solo pudo resistir para evitar un desastre mayor.

Marcelino movió el banquillo con la intención de contener la hemorragia. El Dortmund falló otro penalti (Fábio Silva lo estrelló en el larguero), pero Svensson cerró la noche con el 4-0 en el añadido. Un castigo excesivo para un equipo que fue mejor antes del descanso, pero que quedó destrozado por un cúmulo de desgracias en dos jugadas clave.

Ficha técnica:

Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Anton (Emre Can, min. 83), Schlotterbeck; Couto, Nmecha (Gross, min. 77), Sabitzer (Bellingham, min. 77), Svensson; Adeyemi, Brandt (Chukwuemeka, min. 68) y Guirassy (Fabio Silva, min. 68).Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño (Pau Navarro, min. 83), Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pépé (Moleiro, min. 64), Comeñasa (Dani Parejo, min. 73), Partey (Rafa Marín, min. 64), Gueye; Buchanan (Ilias Akhomach, min. 83) y Oluwaseyi.Goles: 1-0, min. 45+1: Guirassy. 2-0, min. 54: Guirassy. 3-0, min. 57: Adeyemi. 4-0, min. 94: Svensson.Árbitro: Davide Massa (Italia). Amonestó a Adeyemi. Expulsó con roja directa a Foyth (min. 52).Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund ante unos sesenta y seis mil espectadores. En el fondo conocido como "El Muro", unos aficionados alemanes mostraron en unas pancartas su oposición a la disputa del partido del Villarreal contra el Barça en Miami, con insultos a la Federación Española de Fútbol y a LaLiga.