Nico Williams, antes de medirse al Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG: "Hay situaciones en el juego que todavía me limitan"

El Athletic Club afronta un calendario muy exigente en el que jugará frente al Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG en un plazo de 7 días. Para mostrar su mejor versión, los vascos se encomiendan a un Nico Williams que cada día se encuentra mejor, pero que admite que hay situaciones del juego que lo limitan

El Athletic Club regresó a la senda de la victoria para frenar la caída libre de malos resultados y sumar un triunfo balsámico en un momento crucial de la temporada. Los rojiblancos llegaban con muchas dudas al Ciutat de Valencia, pero con un única certeza, que Nico Williams decantaría el partido. Y así fue. El talentoso jugador navarro fue diferencial y con un golazo puso el broche de oro al marcador en una tarde redonda para el combinado vasco. Ahora, el calendario no perdona al Athletic Club ya que Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG serán los siguientes rivales del cuadro vasco que se encomienda a un Nico Williams que sigue sin estar al 100%: "Hay situaciones en el juego que todavía me limitan".

Nico Williams: "Hay situaciones del juego que todavía me limitan"

La pubalgia sigue pasando facturas a un Nico Williams que asegura que sigue avanzando en su proceso de recuperación, pero admite que no está al 100%. "Es un proceso, cada día me encuentro mejor", comenzó diciendo tras el partido el internacional español del Athletic. "No estoy todavía al 100%, hay situaciones en el juego que todavía me limitan", subraya Nico Williams. Estas palabras ponen en tensión a un Athletic Club que ve como el calendario le juega una mala pasada con tres partidos consecutivos de muy alto nivel. Real Madrid, Atlético de Madrid y PSG esperan al cuadro vasco que se aferra a Nico Williams, su mejor baza. Europa está en juego y la Champions League también tras un comienzo de temporada para olvidar.

Aun así, Nico Williams se muestra con ganas de jugar ante los rivales más grandes de ambas competiciones y demuestra tener mucha ambición por volver a competir a un rendimiento muy alto. "Con ganas de que lleguen esos partidos, partidos que todo el mundo quiere jugar", señala. "Con mucha ambición para afrontar esos partidos y ojalá nos llevemos muchos puntos", sentencia Nico Williams.

Golazo de Nico Williams para sellar la victoria del Athletic Club

A las citas señaladas, Nico Williams aterriza tras hacer un golazo al Levante para certificar el 0-2 en el marcador, con una vaselina que sorprendió al portero rival. "Berenguer me ha puesto un balón muy bueno y solo he tenido que correr hacia adelante. Tenía muy claro lo que iba a hacer porque el portero me ha salido muy rápido. Ha sido buen gol, aunque pensaba que se iba fuera, que daba el palo", subraya Nico Williams sobre el gol que selló la victoria del Athletic Club que pone fin a una racha de resultados negativos que empezaba a hacer mella en la clasificación rojiblanca.