Así queda la Champions League tras las goleadas a Barcelona y Villarreal y la victoria del Bayern Leverkusen

La primera parte de la jornada 5 de la Champions League se ha disputado este martes donde ha habido alguna que otra sorpresa en el turno de la tarde. En los partidos de las 21:00 destacan las derrotas abultadas de Barcelona y Villarreal

La quinta jornada de la Champions League ha dejado momentos de emoción e incertidumbre. En los partidos de la tarde, el Union Saint-Guilloise ha dado la sorpresa derrotando a un Galatasaray que fue capaz de derrotar al Liverpool y se encuentra en la parte media alta de la clasificación. Por otro lado, el Benfica de Mourinho ha cumplido derrotando al Ajax en el Johan Cruyff Arena.

En lo que se refiere a los partidos de las 21:00 ningún equipo español ha podido escapar con los tres puntos. Villarreal y Barcelona han caído derrotados por goleada. El Athletic ha rescatado un punto ante el Slavia de Praga y Marsella, Napolés y Juventus han ganado sus encuentros. Una de las grandes sorpresas ha sido la derrota del Manchester City frente al Bayern Leverkusen.

Galatasaray 0-1 Union Saint-Guilloise

El Royale Union Saint-Gilloise enmudeció el Rams Park de Estambul con una victoria meritoria por la mínima ante el Galatasaray, gracias al gol del canadiense Promise David y una sólida defensa que desesperó a los locales, que perdieron una oportunidad de oro para instalarse en la zona alta de la Liga de Campeones. Una ocasión desperdiciada para llegar a los 12 puntos tras cinco partidos, que además significa la primera derrota como locales desde agosto de 2024 (24G, 9E) en todas las competiciones, y que deja al cuadro de Okan Buruk en novena posición a falta del resto de encuentros de la jornada.

Ajax 0-2 Benfica

El Benfica salió vencedor del duelo entre los dos últimos de la clasificación de la fase liga, entre los únicos clubes que no habían puntuado hasta ahora y en la quinta jornada despegó en la Liga de Campeones gracias a su triunfo ante el Ajax (0-2) que fraguó a los seis minutos, con el gol del sueco Samuel Dahl y sentenció en el tramo final por medio del luxemburgués Leandro Barreiro.

Chelsea 3-0 Barcelona

El Barcelona naufragó en Londres al perder 3-0 contra el Chelsea, que además anotó otros tres tantos que fueron anulados por distintos motivos, y se complica mucho su clasificación entre los ocho primeros de la fase liguera de la Liga de Campeones. Los de Hansi Flick estuvieron eclipsados por un equipo que comenzó ganando con un gol en propia de Kounde. Estevao brilló con un tanto y una gran actuación. Liam Delap, que no marcaba desde junio, puso la puntilla con el 3-0.

Manchester City 0-2 Bayern Leverkusen

El Bayer Leverkusen, gracias a los goles de Alejandro Grimaldo y de Patrick Schick, conquistó el Etihad Stadium al vencer al Manchester City, en un encuentro en el que Pep Guardiola hizo rotaciones dejando al noruego Erling Haaland en el banquillo. Guardiola, que celebró su partido número 100 con los 'Citizens' en Liga de Campeones, reservó a varias de sus estrellas como Ruben Dias, Jeremy Doku, Bernardo Silva, Gianluigi Donarumma y a Josko Gvardiol, además del noruego.

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

El Villarreal se ha quedado sin margen de error para buscar la clasificación a la siguiente fase de la Liga de Campeones tras caer goleado en su visita al Borussia Dortmund, en una noche aciaga para el equipo castellonense que perdió todas sus opciones entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo. El tanto de Guirassy en el descuento provocó un efecto en cadena que se acentuó en los primeros compases de la reanudación, con un penalti, la expulsión de Foyth, y dos goles en contra casi consecutivos.

Bodo Glimt 2-3 Juventus

La Juventus sumó, con un gol en el tiempo añadido del canadiense Jonathan David, su primera victoria en la Liga de Campeones con una remontada en el campo de Bodø Glimt, al que sostuvo su portero Nikita Haikin, para evitar una derrota que podría haber sido mayor.

Napoles 2-0 Qarabag

El Nápoles sumó este martes su segunda victoria de la temporada ante el Qarabag, un éxito que le permite reconducir su dubitativo inicio en la competición continental gracias a la inestimable labor del escocés Scott McTominay, protagonista en los dos goles que decantaron la balanza en el Diego Armando Maradona.

Slavia Praga 0-0 Athletic Club

El meta Jindrich Stanek impidió esta noche la victoria del Athletic Club en Praga ante el Slavia, un choque que terminó sin goles y penalizó a los dos equipos, ambos necesitados de la victoria para estar en las eliminatorias de la Liga de Campeones. Pudo haberla conseguido el Athletic pero el portero checo estuvo magistral cuatro intervenciones decisivas.

Marsella 2-1 Newcastle

Cuando todo parecía perdido para el Olympique de Marsella, sometido por un eficiente Newcastle que saboreaba ya su cuarta victoria en Liga de Campeones, emergió Pierre-Emerick Aubameyang para firmar una remontada que mantiene vivas las esperanzas de clasificación de los franceses.

Así queda la clasificación de la Champions League